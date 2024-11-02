Данк года через Гобера только навредил «Денверу». Йокич проиграл концовку Эдвардсу

Результат очередной эпической битвы между «Миннесотой» и «Денвером» (119:116) вообще не вытекал из всего, что происходило по ходу самого матча. К концу эмоции окончательно взяли верх, и победили те, кто использовал их себе на пользу.

● Именно поэтому можно считать, что ключевым моментом оказался данк Кристиана Брауна через Руди Гобера. За 5.16 до конца защитник «Наггетс» ускользнул от Джейдена Макдэниелса, разогнался на просторе и уже не обращал внимания на выходящего с опозданием на подстраховку француза.

Браун снес Гобера, положил сверху, довел преимущество «Денвера» до 8 очков. И не стал скрывать, что в этом моменте было еще больше внутреннего содержания: он начал активно задирать центрового, попал в его захват, живо присмирел, и в результате оба получили по техническому.

Энтони Эдвардс (еще раз спасибо баскетбольным богам за него) разложил все четко: «Когда они видят нас, то понимают, что мы им сильно не нравимся. И я уверен, они понимают, что они сильно не нравятся нам . Вы видели эту стычку. Играть с ними всегда здорово. Обожаю это. У них лучший игрок в лиге, и я всегда жду встречи с ним».

Обычно подобные данки деморализуют соперников, но в данном случае «Миннесота» наоборот проснулась, чтобы постоять за своего «большого».

● Данк Брауна подвел черту под основным сюжетом матча.

По ходу всей игры «Денвер» страдал в отсутствие Йокича: резервисты на протяжении двух с половиной четвертей наскребли только 2 очка (в итоге 13) и провалили шесть минут во второй четверти, когда позволили «Миннесоте» повести +16.

Дарио Шарич был бесполезным на обеих половинах, Расселл Уэстбрук не мог попасть, Майк Мэлоун все пытался понять, кому из молодых он может доверять (правильный ответ – никому). Когда совсем нехорошо запахло, «Наггетс» добавили к запасным Джамала Мюррэя, но и он не только ничего не улучшил, а напротив, добавил еще и собственные безнадежные попытки (2 из 7).

Мюррэй в итоге дал Мэлоуну всего 22 минуты. Он столкнулся с Рэндлом и в третьей четверти выбыл с подозрением на сотрясение мозга.

Однако рабочее решение «Денвер» выстрадал.

Сначала Йокич поиграл с запасными в третьей четверти и не дал им опять провалиться.

А потом Гордон, Портер и Браун не только продержались в его отсутствие на старте четвертой, но и сломали «волков» за счет подборов в нападении и качественных защитных владений. Последний раз так активно Аарон Гордон атаковал около двух лет назад – сегодня он набрал 31 очко, попав 5 из 7 из-за дуги.

В течение семи минут «Денвер» выиграл отрезок со счетом 27:5. За 3,5 минуты до сирены повел 114:104.

Дело было сделано: на заключительные минуты у «Наггетс» оставался козырь в виде лучшего игрока лиги, а провал «Миннесоты» вроде бы показал, что она все еще ищет себя. Акцент на трехочковых привел к затянувшейся засухе, попытки довести мяч внутрь оборачивались потерями, Руди Гобер постарался обыграть Йокича один в один, но чуть не снес ему челюсть локтями.

У «Денвера» еще и появился еще один совсем уж нежданный бонус. Место Мюррэя занял Расселл Уэстбрук, который очень агрессивно действовал в защите и в фирменном рисковом стиле спровоцировал потерю у Гобера, дотянувшись со спины.

● Самым интересным получилось владение после тайм-аута «волков» за 6 минут до конца. Руди Гобер после матча рассказал, что Никола Йокич знал, как будут действовать соперники при том, что «Миннесота» давно не прибегала к данному розыгрышу. (Он даже потребовал провести расследование, кто сливает секретную информацию).

Йокич бросил Гобера, показал дабл-тим на Макдэниэлсе, а Гордон подстраховал против французского центрового в «краске» и спровоцировал еще одну потерю.

● «Миннесоту» уже как будто можно было списывать. Однако «волкам» хватило трех минут, чтобы все развернуть в другую сторону: все решил ход Криса Финча, поменявшего на концовку Макдэниэлса на Александера-Уокера. Перед сезоном перспективы канадца представлялись неоднозначными в связи с появлением Донте Дивинченцо, но получилось так, что он переместился на место атакующего защитника, что пошло ему на пользу: он получил возможность делать то, что умеет лучше всего – защищаться и бросать открытые трехочковые.

«Ничего не получалось у нас, – рассказал Эдвардс. – Никил принес защиту, принес жесткость. Он выкладывается полностью каждый раз, когда выходил . Это всегда так происходит. Он добавляет нам энергии. Сегодня он попал самые важные попытки. Нам это очень требовалось».

То, что и сама «Миннесота» не верила в такую концовку, показывает реакция Эдвардса, который уходил с арены, провозглашая в качестве MVP Никила гребаного Александера гребаного Уокера.

Как раз Александер-Уокер положил два открытых трехочковых после скидок Эдвардса и совершил два ключевых перехвата, выцепив мяч у Йокича. Он признался, что чувствовал себя по-особенному: «Сегодня я впервые не нервничал, выходя на площадку. Я даже беспокоился из-за этого, потому что не хотел выходить расслабленным и несерьезным. Я действительно чувствовал себя уверенным в том, что хорошо поработал, верил в себя, верил в том, что Господь со мной. Мне нужно было перестать беспокоиться из-за результата».

Александер-Уокер был хладнокровен, «Денвер» почему-то нет.

● План «Миннесоты» в конце концов сработал.

На этот раз «волки не использовали традиционную схему против Йокича, когда четвертый номер защищается против него, а Гобер страхует. Гобер защищался против серба один на один и скорее победил – по крайней мере, не дал себя размотать на привычные 40 очков и заставил его хорошенько потрудиться. Йокич не всегда обыгрывал его в посте и по ходу встречи, а в концовке – после 40 минут пахоты на двух сторонах – наошибался на весь сезон вперед . Помимо двух потерь, когда его подкараулил Александер-Уокер, у него еще и абсурдное решение на последних секундах, когда он пошел обыгрывать Гобера на дуге и выбрасывал трехочковый через руки.

Отсутствие Мюррэя все же сказалось в концовке, когда «Денвер» предстал совсем уж предсказуемым.

На другой стороне вера в трехочковые себя все же оправдала. Энтони Эдвардс в этом году продолжает быть каким-то совершенно другим игроком – у него 14 попыток из-за дуги (при 23 бросках с игры), 50% реализации трехочковых и послание всем, кто считает, что он делает что-то не так: «Пусть на ### идут» . Особенно необычной получилась атака, когда он полез в лицевую, вроде бы закопался там по старинке, но потом выдумал остроумный наброс на Гобера из толпы. На контрасте с Йокичем Эдвардс восхитил своей игрой в решающие минуты – он четко понимал, что требуется: трехочковое попадание и проход с флотером через не успевшего выйти серба.

Эдвардс отметил, что очень скрупулезно отнесся к игре в четвертой четверти, когда «Денвер» бросал на него дабл-тимы.

«Как вы знаете, Финчи меня материт, если я включаю хиробол и у меня ничего не получается. Мне не хотелось, чтобы сегодня на меня матерились».

«Миннесота» закрыла игру рывком 17:4.

В одном из последних владений Кристиан Браун захотел провернуть с Гобером тот же номер, но на этот раз его уже ждали с пыльным мешком.

Фото: East News /AP Photo/Abbie Parr; x.com/i/events/1830036669736591360