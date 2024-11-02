Данк года через Гобера только навредил «Денверу». Йокич проиграл концовку Эдвардсу
Результат очередной эпической битвы между «Миннесотой» и «Денвером» (119:116) вообще не вытекал из всего, что происходило по ходу самого матча. К концу эмоции окончательно взяли верх, и победили те, кто использовал их себе на пользу.
● Именно поэтому можно считать, что ключевым моментом оказался данк Кристиана Брауна через Руди Гобера. За 5.16 до конца защитник «Наггетс» ускользнул от Джейдена Макдэниелса, разогнался на просторе и уже не обращал внимания на выходящего с опозданием на подстраховку француза.
Браун снес Гобера, положил сверху, довел преимущество «Денвера» до 8 очков. И не стал скрывать, что в этом моменте было еще больше внутреннего содержания: он начал активно задирать центрового, попал в его захват, живо присмирел, и в результате оба получили по техническому.
Энтони Эдвардс (еще раз спасибо баскетбольным богам за него) разложил все четко: «Когда они видят нас, то понимают, что мы им сильно не нравимся. И я уверен, они понимают, что они сильно не нравятся нам. Вы видели эту стычку. Играть с ними всегда здорово. Обожаю это. У них лучший игрок в лиге, и я всегда жду встречи с ним».
Обычно подобные данки деморализуют соперников, но в данном случае «Миннесота» наоборот проснулась, чтобы постоять за своего «большого».
● Данк Брауна подвел черту под основным сюжетом матча.
По ходу всей игры «Денвер» страдал в отсутствие Йокича: резервисты на протяжении двух с половиной четвертей наскребли только 2 очка (в итоге 13) и провалили шесть минут во второй четверти, когда позволили «Миннесоте» повести +16.
Дарио Шарич был бесполезным на обеих половинах, Расселл Уэстбрук не мог попасть, Майк Мэлоун все пытался понять, кому из молодых он может доверять (правильный ответ – никому). Когда совсем нехорошо запахло, «Наггетс» добавили к запасным Джамала Мюррэя, но и он не только ничего не улучшил, а напротив, добавил еще и собственные безнадежные попытки (2 из 7).
Мюррэй в итоге дал Мэлоуну всего 22 минуты. Он столкнулся с Рэндлом и в третьей четверти выбыл с подозрением на сотрясение мозга.
Однако рабочее решение «Денвер» выстрадал.
Сначала Йокич поиграл с запасными в третьей четверти и не дал им опять провалиться.
А потом Гордон, Портер и Браун не только продержались в его отсутствие на старте четвертой, но и сломали «волков» за счет подборов в нападении и качественных защитных владений. Последний раз так активно Аарон Гордон атаковал около двух лет назад – сегодня он набрал 31 очко, попав 5 из 7 из-за дуги.
В течение семи минут «Денвер» выиграл отрезок со счетом 27:5. За 3,5 минуты до сирены повел 114:104.
Дело было сделано: на заключительные минуты у «Наггетс» оставался козырь в виде лучшего игрока лиги, а провал «Миннесоты» вроде бы показал, что она все еще ищет себя. Акцент на трехочковых привел к затянувшейся засухе, попытки довести мяч внутрь оборачивались потерями, Руди Гобер постарался обыграть Йокича один в один, но чуть не снес ему челюсть локтями.
У «Денвера» еще и появился еще один совсем уж нежданный бонус. Место Мюррэя занял Расселл Уэстбрук, который очень агрессивно действовал в защите и в фирменном рисковом стиле спровоцировал потерю у Гобера, дотянувшись со спины.
● Самым интересным получилось владение после тайм-аута «волков» за 6 минут до конца. Руди Гобер после матча рассказал, что Никола Йокич знал, как будут действовать соперники при том, что «Миннесота» давно не прибегала к данному розыгрышу. (Он даже потребовал провести расследование, кто сливает секретную информацию).
Йокич бросил Гобера, показал дабл-тим на Макдэниэлсе, а Гордон подстраховал против французского центрового в «краске» и спровоцировал еще одну потерю.
● «Миннесоту» уже как будто можно было списывать. Однако «волкам» хватило трех минут, чтобы все развернуть в другую сторону: все решил ход Криса Финча, поменявшего на концовку Макдэниэлса на Александера-Уокера. Перед сезоном перспективы канадца представлялись неоднозначными в связи с появлением Донте Дивинченцо, но получилось так, что он переместился на место атакующего защитника, что пошло ему на пользу: он получил возможность делать то, что умеет лучше всего – защищаться и бросать открытые трехочковые.
«Ничего не получалось у нас, – рассказал Эдвардс. – Никил принес защиту, принес жесткость. Он выкладывается полностью каждый раз, когда выходил. Это всегда так происходит. Он добавляет нам энергии. Сегодня он попал самые важные попытки. Нам это очень требовалось».
То, что и сама «Миннесота» не верила в такую концовку, показывает реакция Эдвардса, который уходил с арены, провозглашая в качестве MVP Никила гребаного Александера гребаного Уокера.
Как раз Александер-Уокер положил два открытых трехочковых после скидок Эдвардса и совершил два ключевых перехвата, выцепив мяч у Йокича. Он признался, что чувствовал себя по-особенному: «Сегодня я впервые не нервничал, выходя на площадку. Я даже беспокоился из-за этого, потому что не хотел выходить расслабленным и несерьезным. Я действительно чувствовал себя уверенным в том, что хорошо поработал, верил в себя, верил в том, что Господь со мной. Мне нужно было перестать беспокоиться из-за результата».
Александер-Уокер был хладнокровен, «Денвер» почему-то нет.
● План «Миннесоты» в конце концов сработал.
На этот раз «волки не использовали традиционную схему против Йокича, когда четвертый номер защищается против него, а Гобер страхует. Гобер защищался против серба один на один и скорее победил – по крайней мере, не дал себя размотать на привычные 40 очков и заставил его хорошенько потрудиться. Йокич не всегда обыгрывал его в посте и по ходу встречи, а в концовке – после 40 минут пахоты на двух сторонах – наошибался на весь сезон вперед. Помимо двух потерь, когда его подкараулил Александер-Уокер, у него еще и абсурдное решение на последних секундах, когда он пошел обыгрывать Гобера на дуге и выбрасывал трехочковый через руки.
Отсутствие Мюррэя все же сказалось в концовке, когда «Денвер» предстал совсем уж предсказуемым.
На другой стороне вера в трехочковые себя все же оправдала. Энтони Эдвардс в этом году продолжает быть каким-то совершенно другим игроком – у него 14 попыток из-за дуги (при 23 бросках с игры), 50% реализации трехочковых и послание всем, кто считает, что он делает что-то не так: «Пусть на ### идут». Особенно необычной получилась атака, когда он полез в лицевую, вроде бы закопался там по старинке, но потом выдумал остроумный наброс на Гобера из толпы. На контрасте с Йокичем Эдвардс восхитил своей игрой в решающие минуты – он четко понимал, что требуется: трехочковое попадание и проход с флотером через не успевшего выйти серба.
Эдвардс отметил, что очень скрупулезно отнесся к игре в четвертой четверти, когда «Денвер» бросал на него дабл-тимы.
«Как вы знаете, Финчи меня материт, если я включаю хиробол и у меня ничего не получается. Мне не хотелось, чтобы сегодня на меня матерились».
«Миннесота» закрыла игру рывком 17:4.
В одном из последних владений Кристиан Браун захотел провернуть с Гобером тот же номер, но на этот раз его уже ждали с пыльным мешком.
Фото: East News/AP Photo/Abbie Parr; x.com/i/events/1830036669736591360
Вторая звезда вылетает с сотрясом
Скамейка просто нулевая
Жаль этого пухлого добряка даже