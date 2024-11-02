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Остин Риверс: «Таунс – самый мастеровитый центровой НБА. В этом он превосходит Йокича»

Остин Риверс считает, что Карл-Энтони Таунс превосходит Николу Йокича в умениях.

«Таунс – самый мастеровитый центровой НБА. Йокич? Нет, Таунс превосходит его в этом. Но я не говорю при этом, что Карл-Энтони в принципе лучше.

У Таунса лучше бросок, здесь он значительно превосходит Йокича. Если мы говорим об атакующем потенциале, то Таунс лучше как скорер. Йокич ничем особо не выделяется с точки зрения броска. У него обычный среднестатистический дальний бросок.

Опять же, я не говорю, что Таунс лучше. Я уже произносил это: Никола Йокич – лучший игрок НБА. Я говорю о наборе умений в атаке, а не сравниваю их как баскетболистов в целом. Йокич набирает больше очков? Важно понимать роли в команде. Йокич оказывает решающее влияние на результат. Таунс играл рядом с Энтони Эдвардсом. Лучший одноклубник Николы – Джамал Мюррэй. Мы говорим о двух разных вещах.

В чем Йокич превосходит Таунса в атаке, не считая передач? Он лучше как скорер? Нет, я так не думаю.

Таунс – машина по набору очков. Его работа ног при таких габаритах, то, как он двигается... Он может бросать с отклонением после разворота в любую сторону с любой дистанции на расстоянии нескольких метров от кольца. Это машина по набору очков. Опять же, если мы говорим о совокупном наборе навыков, о влиянии на игру и результат, об уровне IQ, то Йокичу в этом плане нет равных, он самый сильный игрок НБА», – сказал бывший игрок НБА, ныне эксперт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: n i k o l a e s t h e t i c
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logoОстин Риверс
logoНикола Йокич
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