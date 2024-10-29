С 22 по 24 ноября в Москве пройдет турнир с участием сборных России, Туниса и Ливии
С 22 по 24 ноября в московском «Баскет Холле» пройдет турнир с участием сборных России, Туниса и Ливии
«Турнир будет проведен в рамках III Российско-Африканского Общественного Форума и станет первым за долгую историю матчем между баскетбольными сборными России и африканских стран. Организаторами международного соревнования выступают РФБ и СОЮЗ «Африканская Деловая Инициатива» при содействии Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Мероприятие пройдет с целью укрепления спортивных связей с дружественными странами, разделяющими традиционные спортивные ценности, и повышения уровня соревновательной активности на территории России в условиях политического давления. Это событие станет уникальной возможностью взаимодействия с африканскими партнерами в спортивной сфере и будет способствовать укреплению сотрудничества, солидарности, понимания и социальной интеграции на местном, национальном и международном уровнях», – отмечается на сайте РФБ.
Расписание турнира
22 ноября
Россия – Ливия
23 ноября
Ливия – Тунис
24 ноября
Россия – Тунис.
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