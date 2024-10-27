Андрей Кириленко о матчах против Туниса и Ливии: «У нас есть уникальная возможность попробовать оптимальный состав»

Сборная России будет играть оптимальным составом в матчах против Туниса и Ливии.

«Сейчас у нас есть уникальная возможность попробовать в деле более-менее оптимальный состав. Тунис – приличная команда, дважды подряд стала чемпионом Африки. И Ливия, которая обыграла этот Тунис.

Так что у нас будет наконец возможность сыграть в конкурентный баскетбол», – сказал президент РФБ .

В ноябре сборная России примет участие в товарищеском турнире вместе с командами Ливии и Туниса.