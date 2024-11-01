Форвард «Реала» Джанан Муса пропустит минимум 4 недели из-за травмы голеностопа
Джанан Муса выбыл на 4-6 недель.
Форвард «Реала» получил травму 20 октября в матче против «Жироны». По результатам обследования, Муса получил травму связок правого голеностопа.
Ближайшее время клуб также проведет без травмированных Андреса Фелиса и Усмана Гарубы.
Муса набирал 13,8 очка, 2,2 подбора и 2,2 передачи в матчах Евролиги этого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
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