Форвард «Реала» Джанан Муса пропустит минимум 4 недели из-за травмы голеностопа

Джанан Муса выбыл на 4-6 недель.

Форвард «Реала » получил травму 20 октября в матче против «Жироны». По результатам обследования, Муса получил травму связок правого голеностопа.

Ближайшее время клуб также проведет без травмированных Андреса Фелиса и Усмана Гарубы .

Муса набирал 13,8 очка, 2,2 подбора и 2,2 передачи в матчах Евролиги этого сезона.