Джанан Муса не доиграл матч против «Жироны» из-за травмы
Джанан Муса травмировал голеностопный сустав.
Форвард «Реала» Джана Муса покинул площадку в третьей четверти воскресного матча против «Жироны» из-за травмы голеностопного сустава, которую он получил в первой половине встречи. Степень тяжести повреждения пока неизвестна.
Главный тренер «Реала» Чус Матео заявил, что статус Мусы в предстоящем матче Евролиги против «Црвены Звезды» остается неопределенным.
«Реал» разгромил «Жирону» со счетом 95:67 в рамках чемпионата ACB.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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