Джанан Муса не доиграл матч против «Жироны» из-за травмы

Джанан Муса травмировал голеностопный сустав.

Форвард «Реала » Джана Муса покинул площадку в третьей четверти воскресного матча против «Жироны» из-за травмы голеностопного сустава, которую он получил в первой половине встречи. Степень тяжести повреждения пока неизвестна.

Главный тренер «Реала» Чус Матео заявил, что статус Мусы в предстоящем матче Евролиги против «Црвены Звезды» остается неопределенным.

«Реал» разгромил «Жирону» со счетом 95:67 в рамках чемпионата ACB.