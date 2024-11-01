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Грегг Попович о Викторе Вембаньяме: «Он больше игрок периметра, чем поста»

Грегг Попович прокомментировал игровой стиль Виктора Вембаньямы.

Форвард «Сан-Антонио» продолжает совершать более 5 попыток из-за дуги в среднем в матчах этого сезона. Попович ответил на вопрос, хочет ли он видеть столько дальних бросков от своей звезды.

«Абсолютно верно. Он больше игрок периметра, чем поста. Мы хотим, чтобы он умел делать все. Играть изоляции, бросать – полный пакет навыков. Но он не может делать все одновременно, с учетом ситуации и происходящего», – заявил главный тренер «Сперс».

Команда начала сезон с 2 побед при 3 поражениях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Грегга Поповича, Youtube «Сан-Антонио»
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