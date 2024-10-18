Проект «Вемби» только стартует, «Сперс» далеки от побед. Почему 75-летний Грегг Попович упорно не хочет на пенсию?

И даже продлил контракт.

«Шпорный вопрос» – это не реакция пациента стоматологической клиники на заверения врача о том, что все будет хорошо после сноса верхнего зубного моста. Это уже даже не 5, а лет 15 как тема для обсуждений фанатами «Сперс» того – а не пора ли Греггу Поповичу найти преемника.

Роптать начали еще в 2011-м после вылета «Сан-Антонио» в первом раунде плей-офф. В 2014-м, когда «Шпоры» стали чемпионами, многие сочли это отличным моментом, чтобы красиво уйти на пике. В 2016-м с баскетболом завязал главный адепт идей Поповича Тим Данкан, и коллективная мысль о чемпионском тандеме, уходящем в закат, звучала особенно убедительно. В 2018-м карьеру закончил Ману Джинобили, а Тони Паркер уехал на прощальную гастроль в майке «Шарлотт» – чемпионская эра «Сперс» окончательно отошла в мир иной, и следующий сезон – в котором «Сан-Антонио» впервые за 23 года пролетел мимо плей-офф – это только подтвердил.

В 2021-м Поп привел сборную США к золотым медалям Олимпиады, успех достигнут на всех стадиях и во всех форматах. В 2023-м Поповича вводили в Зал славы баскетбола – под разговоры о том, что подобная процедура ни что иное, как толстый намек на то, что Греггу «пора закругляться». И когда вместо этого 74-летний Попович подписал 5-летнее продление с клубом, некоторые посчитали это просто издевкой. Особенно на фоне выбора Вембаньямы под 1-м номером драфта.

Было очевидно, что развитие таланта займет немалое количество времени, а основательность, с которой Поп подходит ко всем процессам, лишь увеличит этот срок. И вот «Сперс» заходят в новый сезон со старым тренером и по-прежнему актуальным вопросом.

Вемби

Попович – человек, не так уж далекий от нашей культуры , наверняка знает пословицу «Бог любит троицу». За свою почти 60-летнюю историю в НБА «Сперс» до Вемби лишь дважды выбирали под 1-м номером драфта – в 1987-м Дэвида Робинсона и в 1997-м Тима Данкана – и в обоих случаях добились успеха. Первый же сезон француза в составе техасского клуба убедил, как минимум, в том, что и вокруг него можно и нужно строить новую команду. Да, позднее Олимпиада прекрасно показала, насколько Виктор – еще сырой игрок в условиях конкурентного, жесткого баскетбола, но его уникальная физиология – неоспоримый факт, а готовность работать над собой – качество, способное существенно ускорить процесс развития.

При всем уважении к Робинсону и Данкану, Попович еще никогда не имел дела с подобным игроком, а для любого тренера – особенно калибра Попа – это не только возможность преумножить количество титулов (тут-то как раз сам Грегг едва ли заинтригован), но и профессиональный вызов. Успех Вемби станет доказательством того, что Попович способен работать не просто долго, но и эффективно, развивая игроков самых разных умений, позиций, а главное – поколений. Французский дейнохейрус – эдакий «magnum opus» Поповича, который добивался успеха с игроками, которых брали на драфте в 80-х (Робинсон), 90-х (Данкан, Джинобили), 00-х (Паркер) и 10-х (Леонард).

Говорить о том, что Поповича совсем не интересуют титулы, глупо, НБА – это конкурентная, профессиональная лига, где от успешности результата зависит не только настроение игроков и тренера, но и доходы клуба, его имидж, привлекательность для потенциальных свободных агентов и многое другое. И все же Грегг сейчас мыслит скорее в парадигме «если правильно поработать с этим парнем, то титулы придут естественным путем». И если для этого необходимо выбросить в мусорку пару сезонов – Попович это сделает. В конце концов, кто ему помешает?

Совмещение постов

Попович не только главный тренер «Сперс», но также президент по баскетбольным операциям клуба, и он прекрасно понимает, что уход с любого из этих постов не избавит его от критики (на которую ему, в общем-то, и так плевать).

Допустим, сейчас ему прилетает за то, что он как архитектор команды не в силах подобрать игроков, способных усилить состав, и проворачивает спорные обмены. Но задумайтесь – будет ли выпущено в сторону Поповича меньше критических стрел, если он ограничится ролью только лишь президента? Его по-прежнему будут ругать за селекцию, а также за кулуарное влияние на работу нового тренера (кем бы он ни был). За 34 года в организации масштаб личности Поповича достиг таких размеров и степени влияния, что его тень будет мерещиться даже в темных силуэтах дверных косяков «Фрост Банк Центра».

Так зачем урезать собственные полномочия? Сейчас схема выглядит логичной: Попович-президент набирает игроков под Поповича-тренера, и если что-то идет не так – принимает удар на себя. Причем удар – в силу всеобщего уважения и тотального авторитета – несильный. Все-таки самый побеждающий тренер в истории НБА и главный долгожитель на посту главного тренера во всех американских профессиональных лигах.

Уход Грегга с тренерской должности мгновенно заголит и без того видимые проблемы клуба. Большую часть своей карьеры Попович посвятил тренерству. И не следует сбрасывать со счетов, что в случае неудач перепадать будет не только новому главному тренеру, а бонусом опять-таки Поповичу – за то, что назначил не лучшего преемника. Тренировать «Сперс» после Поповича – предприятие самоубийственное. Фанаты «Хит» мне возразят и приведут в пример Райли и Споэльстру, но задайтесь вопросом – а много ли вы знаете аналогичных прецедентов? Да и Спо стал второй попыткой Райли после первой, неудачной (Ван Ганди).

Нет адекватной замены

И, как несложно догадаться, в ближайшее время не предвидится. Инкубационный период после ухода Поповича с поста главного – это неизбежность, которая так или иначе скажется на результатах. И тут не только Попович, но и «Сперс» как организация не могут позволить себе рисковать. Представьте сценарий – у вас талант, возможно, всего поколения, команда в стадии перестройки, и дирижировать всем этим вы поручаете новому тренеру. Пусть даже опытному, с именем и из структуры организации, но ему все равно понадобится время хотя бы для адаптации, а это потеря того самого времени.

И это без упоминания о вероятном ухудшении результатов, которые, как только произойдут, станут отмашкой для «Лейкерс» и прочих клубов с больших рынков, чтобы начать охоту за Вемби. Сейчас Попович для Вембаньямы – это не просто главный тренер. Это человек, который его драфтовал, который скрупулезно прививает ему культуру клуба, помогает ему вникать в тонкости лиги, по кусочкам собирает вокруг него команду, в конце концов.

В данный конкретный момент Попович просто незаменим на должности главного, чтобы он себе ни позволял и как бы ни ошибался. Отсюда и 5-летний контракт, который стал не только пролонгацией доверия клуба к Попу, но и демонстрацией намерений Вембаньяме. Дескать, смотри, парень, это все ради тебя! Обнулять успешный старт Вемби в лиге спорадическим назначением нового тренера – это мазохизм.

Личные причины

Здесь сложно обойти вниманием историю, рассказанную Винсом Картером на недавней церемонии включения в Зал славы.

«Я очень долго не мог решиться на то, чтобы произнести вслух слово «пенсия». Я знал о том, что провожу свой последний сезон в лиге, все знали, я говорил об этом репортерам. Но я упорно не мог сказать, что по окончании сезона ухожу на пенсию, предпочитая слова «последний сезон».

На одном из матчей мы столкнулись с Кобе, и он такой: «Добро пожаловать в ряды тех, кто уходит на пенсию. Ты не поверишь, как тут круто. Я больше времени провожу с семьей, тренирую дочерей, отлично провожу время. Пенсия – это обалденно, мужик. Жду не дождусь, когда ты присоединишься». Я подумал: «Если одержимый конкуренций Кобе говорит такое, если он смог принять этот этап своей жизни, то что уж говорить обо мне. После следующего матча я чуть ли не на всю арену проорал «Это мой последний сезон, после его окончания я ухожу». Кобе, спасибо тебе за то, что научил меня не бояться перемен в жизни», – без напускной драмы поведал Картер.

А вот в случае с главным тренером «Сперс», без драмы, увы, не обойтись. К сожалению, для Поповича решиться на уход из баскетбола будет сложнее. Супруга тренера «Сперс» Эрин, с которой Грегг начал встречаться еще в 1973-м, скончалась в 2018-м. Уход в работу стал единственным, что могло поддержать Поповича. Он неоднократно признавался, что старается регулярно видеться с детьми и внуками, при этом добавляет, что не хочет обременять их частную жизнь постоянными встречами: это уже взрослые люди со своими собственными заботами.

По сути, активное участие в жизни «Сперс» – тренировки, выезды с командой, работа в самом полном и широком смысле слова – это и есть то единственное, чем живет Попович, та семья, которой постоянно нужно его внимание. Это вопрос не профессионального успеха, а жизнедеятельности – смысл и стиль существования.

Сменилось несколько баскетбольных поколений, а Попович продолжает оставаться олицетворением «Сперс». Как и наоборот. Разве именно сейчас настал тот самый момент, когда срочно необходимо это менять?

Фото: Gettyimages /Фото: Tyler Kaufman, Ronald Cortes, Joe Buglewicz, Elsa