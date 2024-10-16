Виктор Вембаньяма: «Я не хочу быть блокирующим, скорером или плеймейкером. Хочу совмещать все это одновременно»

Виктор Вембаньяма рассказал, какой видит свою роль на площадке.

«Для меня есть только одно решение. Развитие моей игры – это не сомневаться, когда хочешь сотворить что-то особенное. Не думаю, что у меня была хоть одна игра, в которой я применил действительно все. Ни одной. Хочу в конечном итоге иметь широкий спектр инструментов, которые бы я по-настоящему освоил.

Я не хочу играть какую-то роль на площадке. Я не хочу быть блокирующим броски. Не хочу быть скорером. Не хочу быть плеймейкером. Хочу совмещать все это одновременно», – сказал 20-летний француз из «Сан-Антонио».

По оценке главного тренера техасцев Грегга Поповича, минувшим летом Вембаньяма работал с примерно 8-10 разными «Сперс», отвечающими за разные аспекты игры.