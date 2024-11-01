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Джонатан Мотли забрал свои вещи с арены «Хапоэля» и хочет покинуть клуб. Израильтяне намерены судиться

Джонатан Мотли решил уйти из тель-авивского «Хапоэля».

Американский бигмен забрал свои вещи, которые хранились на арене «Хапоэля». Он рассчитывает продолжить карьеру в «Црвене Звезде», которая сделала щедрое предложение.

Израильский клуб объявил о том, что будет отстаивать свои права через суд.

«Хапоэль» начал действовать по соответствующим юридическим каналам. Мы очень серьезно относимся к действиям игрока, который подписал с клубом контракт на два года.

Клуб вложил и продолжит вкладывать огромные ресурсы и усилия с целью формирования высококлассного состава для достижения высоких целей во всех турнирах, в которых участвует», – отмечается в заявлении «Хапоэля».

Контракт Мотли не предусматривает встроенных опций для расторжения.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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Джонатан Мотли
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