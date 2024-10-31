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  • «Црвена Звезда» попыталась подписать Джонатана Мотли, не спросив разрешения у «Хапоэля». Израильский клуб сделал огромное предложение каждому игроку «Звезды» (Sportal)
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«Црвена Звезда» попыталась подписать Джонатана Мотли, не спросив разрешения у «Хапоэля». Израильский клуб сделал огромное предложение каждому игроку «Звезды» (Sportal)

«Хапоэль Тель-Авив» сделал огромное предложение каждому игроку «Црвены Звезды».

«Црвена Звезда» попыталась незаконно подписать Джонатана Мотли, не спросив разрешения у «Хапоэля Тель-Авив». Владелец «Хапоэля» взбесился и сделал огромное предложение каждому игроку «Црвены Звезды», предложив им больше денег, чем они зарабатывают в Белграде», – пишет журналист Sportal Христос Цалтас.

Ранее израильский репортер Ареа Гинсбер сообщил, что Мотли раздумывает о переходе из «Хапоэля» в «Црвену Звезду». Контракт Мотли не предусматривает встроенных опций для расторжения, и клуб хочет оставить его в своем составе, но не будет препятствовать уходу в случае принятия окончательного решения.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Христоса Цалтаса в соцсети X
возможные переходы
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Джонатан Мотли
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