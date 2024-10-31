Джонатан Мотли может перейти в «Црвену Звезду»

Джонатан Мотли раздумывает об уходе из «Хапоэля».

29-летний американский форвард перешел в израильский клуб в июле и подписал контракт на 2 года.

Мотли стал MVP третьего тура Еврокубка.

По сообщению израильского репортера Арела Гинсбера, баскетболист хочет перейти в сербскую «Црвену Звезду ». Контракт Мотли не предусматривает встроенных опций для расторжения, и клуб хочет оставить его в своем составе, но не будет препятствовать уходу в случае принятия окончательного решения.