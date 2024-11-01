Десмонд Бэйн и Маркус Смарт пропустят матч против «Милуоки»
«Гризлис» сыграют с «Бакс» без двух игроков стартовой пятерки.
Десмонд Бэйн и Маркус Смарт травмировались во время вчерашнего матча против «Бруклина» (106:119).
Бэйн травмировал косую мышцу живота в третьей четверти встречи и покинул игру, набрав 10 очков и 6 подборов. Смарт ушел с площадки в первой четверти из-за травмы лодыжки.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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