Десмонд Бэйн и Маркус Смарт не доиграли матч против «Бруклина» из-за травм

Десмонд Бэйн и Маркус Смарт травмировались во время матча против «Нетс».

Бэйн травмировал косую мышцу живота в третьей четверти встречи и покинул игру, набрав 10 очков и 6 подборов. Смарт ушел с площадки в первой четверти из-за травмы лодыжки. «Гризлис» проиграли «Нетс» со счетом 106:119.