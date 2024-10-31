Джа Морэнт лучше всех подготовился к Хэллоуину: показал кроссовки в честь легендарного клипа Майкла Джексона

‘Cause this is thriller, thriller night.

Джа Морэнт умеет нагнать жути, да так, что страшно становится персональным почитателям его таланта и его деловым партнерам. В прошлом году разыгрывающий «Мемфиса» так размахивал пистолетом (утверждает, что игрушечным), что чуть было не лишился контракта с Nike.

Но отскочил. И вот теперь по случаю Хэллоуина игрок и компания представляют тематическое издание модели Nike Ja 2 в расцветке «Nightmare», дизайн которой вдохновлен легендарным альбомом и видеоклипом Майкла Джексона «Thriller».

Почему «Thriller»?

Помимо очевидно считываемой тематики сам Морэнт утверждает, что творчество Джексона, в частности, именно этот альбом, с самого детства было важной частью его жизни.

«Майкл Джексон – вне времени и вне жанров. И «Thriller» – лучшее тому доказательство. На альбоме есть лиричные композиции, треки, в которых ощущается влияние поп-музыки, джаза, хип-хопа, соула. Он звучал современно в 80-е и точно так же звучит в наше время. Каждый может найти в нем что-то для себя. Это музыка для людей любого пола, расы, социального сословия. Поэтому это самый продаваемый альбом в истории музыки.

Когда я был маленьким, то ни одно семейное торжество не проходило без того, чтобы я не исполнял для гостей песни Майкла Джексона. Это было чем-то вроде церемонии. Поэтому я могу сказать, что музыка с «Thriller» – это часть нашей семьи, наших традиций. Больше, чем просто альбом – однозначно», – признается Морэнт.

Клипы на песни с альбома «Thriller» стали отдельной вехой в истории не только музыкальных видео, но и визуального искусства. Клип на заглавную композицию идет в общей сложности идет почти 14 минут – своеобразная короткометражка, сочетающая в себе элементы мелодрамы, хоррора и классических американских мюзиклов.

Неудивительно, что именно визуал клипа был взят Морэнтом в качестве основы для большинства референсов.

Больше деталей – красивых и страшных

Основная цветовая гамма Nike Ja 2 «Nightmare» включает в себя четыре расцветки: University Red (красный), Celestial Gold (золотой), Black (черный), Jade Horizon (бледный металлик). Все они так или иначе соотносятся с персонажем Джексона в клипе-фильме.

https://www.yahoo.com/entertainment/halloween-version-ja-morant-signature-185109405.html

Фирменная кожаная куртка Джексона – красно-черного цвета.

Желто-золотой – цвет глаз артиста, когда его персонаж превращается в оборотня.

Черный – повод для неловких и неуместных спекуляций на тему цвета кожи культового музыканта, но – нет. Действие клипа происходит ночью, когда изо всех щелей начинает лезть нечистая сила.

Бледный металлик – цвет луны, подсвечивающей все действо, а заодно и цвет кожи зомби-танцоров из гуттаперчевой труппы Джексона.

Помимо непосредственно цветовой гаммы, дизайн кроссовок изобилует вполне конкретными символами, отсылающими к клипу, который – если кто забыл – снял Джон Лэндис, режиссер культовых «Поездки в Америку», «Братьев Блюз» и «Поменяться местами».

Большая часть кроссовок исполнена из тканного материала, фактура которого напоминает следы, оставленные острыми когтями хищника.

Темный задник украшает изображение костлявых рук, тянущихся вверх – зарисовка, пожалуй, самой пронзительной сцены видео, когда кладбище, на котором оказались главные герои, буквально оживает, а могилы начинают колоситься сухопарыми конечностями мертвецов.

Чуть выше задника, в районе щиколотки можно обнаружить желтый глаз оборотня, в образе которого Джексон предстает в клипе.

Еще одну важную составляющую его персонажа – клыки – трудно не заметить в передней части кроссовка. Эти клыки с выгравированной на них фамилией Морэнта исполняют своеобразную роль фиксатора шнуровки.

Сугубо одними лишь заимствованиями дело не обошлось. Морэнт не бросал слов на ветер, говоря о взаимосвязи альбома Джексона и его семьи. На внутренней стороне подошвы можно обнаружить имена его близких – дочери Каари, сестры Тении, а также матери и отца, Джейми и Ти.

Собственное имя Джа не стал упоминать, зато решил напомнить о себе за счет житейской мудрости. На подошве красуется слоган – для андердогов, внутри которых чувствуется пес (в какой-то степени это тоже отсылка – к вою оборотня). Тут же рядом памятка, напоминающая нам под каким номером выступает разыгрывающий – слово «twelve» (двенадцать) окаймляет объемный символ Nike.

Морэнт уже презентовал новую модификацию кроссовок в недавнем матче против «Хьюстона», а с 25 октября Nike Ja 2 «Nightmare» можно встретить в свободной продаже. Цена не то чтобы кусается – вполне стандартные для не самых навороченных в техническом плане кроссовок – 130 долларов. Хотя, тут уже, как говорится – на вкус и цвет.

Или изъясняясь языком, более привычным для Хэллоуина – сладость или гадость.

Фото: Gettyimages /Alex Goodlett / Stringer, Tim Warner / Stringer ; nike.com