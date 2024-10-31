Док Риверс: «Чувствуется, что мы близки к прорыву»

Док Риверс рассказал о состоянии команды.

«Мы идем с результатом 1-3, но чувствуется, что наша команда готова к прорыву. И мы знаем это, но еще не пришли в норму. Но близки.

Крис Миддлтон многое делал в зале сегодня. Оставался на паркете вместе с парнями. Он близок к возвращению. У меня пока нет точной даты, но уже скоро», – заключил главный тренер «Бакс».

Миддлтон не сыграет в гостевом матче с «Мемфисом ».