Док Риверс: «Чувствуется, что мы близки к прорыву»
Док Риверс рассказал о состоянии команды.
«Мы идем с результатом 1-3, но чувствуется, что наша команда готова к прорыву. И мы знаем это, но еще не пришли в норму. Но близки.
Крис Миддлтон многое делал в зале сегодня. Оставался на паркете вместе с парнями. Он близок к возвращению. У меня пока нет точной даты, но уже скоро», – заключил главный тренер «Бакс».
Миддлтон не сыграет в гостевом матче с «Мемфисом».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Milwaukee journal sentinel
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