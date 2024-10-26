«У женатого человека нет выбора». Яннис – в костюме Мистера Картофеля

До Хэллоуина еще неделя, но Яннис Адетокумбо уже во всеоружии – сегодня он пришел на пресс-конференцию в костюме Мистера Картофельная голова. Это смотрелось не совсем уместно по понятной причине: «Милуоки» провел первую встречу дома и потерпел досадное поражение от «Чикаго», который воспринимается как один из аутсайдеров начавшегося сезона – 122:133.

Поэтому его, конечно, спросили о том, что происходит.

«Почему я выбрал такой наряд?

Хм, почему ж я его выбрал?

А вот вы женаты?

Женаты… Значит, вы меня понимаете: когда вы женаты, у вас нет никакого выбора.

День начинается, и вам дают расписание: вот что ты будешь делать сегодня. Идешь на тренировку, возвращаешься домой, потом проводишь время с детьми, немного поспишь. Затем ты наденешь вот этот костюм, мы уже приготовили для тебя костюм, и неважно, что ты там думаешь по этому поводу.

Проиграл ты или выиграл – все равно надеваешь костюм.

Потому что самое важное – то, что ты отец. А потом уже баскетболист.

Вот поэтому я и надел этот костюм. Я отец, у меня трое детей. Мне надо развлекать своих детей».

Дети Янниса тоже присутствовали на арене в костюмах персонажей «Истории игрушек».

Если у Янниса и было какое-то раздражение по этому поводу, то прочувствовал его на себя разве что Никола Вучевич.

Адетокумбо женился этим летом.

Яннис появляется на пресс-конференциях в подобных костюмах не первый раз. В прошлом году он пришел в маске Халка.