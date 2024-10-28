7

Яннис Адетокумбо: «У нас нет своей идентичности»

«Милуоки» начал сезон с результатом 1-2.

«Бакс» уступили «Чикаго» и «Бруклину» в двух последних матчах.

«Сейчас у нас нет своей идентичности. Как мы собираемся побеждать в матчах? Обороняться 48 минут? Двигать мяч 48 минут? Атаковать в высоком темпе все 48 минут или 36 минут и замедлить игру в последней четверти? Мы должны найти свою идентичность. Сейчас у нас ее нет.

Мы должны играть лучше. Усилить нападение. Улучшить защиту. Мы не стараемся. У нас плохо получается. Совсем плохо. Нет разницы, какая это игра, первая, третья или пятидесятая. Мы должны быть собранными всей командой. Аккуратно распоряжаться мячом. Быть агрессивными, ускорять темп. Мы стоим на месте. Играем слишком медленно. Надо бежать. Создавать возможности для наших шутеров. Делать что-то», – заключил форвард Яннис Адетокумбо.

«Пока что команда получает удовольствие только от игры на чужой половине. И если им все нравится, и игра идет, они включаются и в защите.

Это плохо. Хотелось бы наоборот, но сейчас мы именно в такой ситуации. Нужно ее исправить на обеих сторонах», – прокомментировал ситуацию главный тренер Док Риверс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoДок Риверс
logoЧикаго
logoМилуоки
logoБруклин
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лу Уильямс: «Единственное, чего теперь не хватает Джейсону Тейтуму, это трешток»
4 минуты назад
Лу Уильямс прокомментировал статус Тайриза Макси: «Это его команда, пока не доказано обратное»
23 минуты назад
Зак Лавин о потерях: «Мы сами стреляем себе в ногу»
350 минут назад
Чендлер Парсонс: «Для Тайриза Макси сейчас не существует плохих бросков»
сегодня, 14:15
Стив Керр: «Сможем выстоять в отсутствие Стефа Карри благодаря глубине нашего состава»
9сегодня, 13:59
Майк Буденхольцер: «Защита и атлетизм Райана Данна оказывают позитивное влияние на игру»
4сегодня, 13:30
Клэй Томпсон о Луке Дончиче: «С ним легко. Он великолепен»
сегодня, 13:10
«Это начало чего-то особенного». Жорди Фернандес одержал первую победу в НБА в качестве главного тренера
1сегодня, 12:55
Гилберт Аренас: «Джимми Батлер точно не доиграет этот сезон в «Майами»
2сегодня, 12:09
Дуэйн Уэйд во время церемонии открытия статуи: «Кто этот парень?»
7сегодня, 10:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Li-Ning показал специальную версию кроссовок Way of Wade 11 в честь открытия статуи Дуэйна Уэйда
2сегодня, 13:45Фото
Лонни Уокера нет в заявке фарм-команды «Селтикс» на сезон G-лиги
сегодня, 12:18
Стивен Эй Смит о споре по поводу лидерских качеств Дюрэнта: «Готов подтвердить каждое сказанное мной слово»
сегодня, 11:52
Алекс Карузо о сравнении Холмгрена с Дэвисом: «Все в руках Чета»
1сегодня, 11:26
Вембаньяма приехал на матч в кроссовках с отсылкой к «Звездным войнам» и завоеванию приза «Новичок года»
2сегодня, 11:13Фото
«Отвернулась на секунду, а он уже на площадке». Пэйтон Притчард сыграл 1 на 1 на уличной площадке
1сегодня, 10:44Видео
Сергей Козин: «Отвлечься от баскетбола можно только с помощью общения с ребенком»
1сегодня, 10:19
Бэм Адебайо и Эйжа Уилсон впервые вместе появились на публике во время открытия статуи Уэйда
сегодня, 09:13Видео
Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с «Лаврионом»
сегодня, 08:59
Ченнинг Фрай: «Я в шоке от «Клипперс». Джефф Ван Ганди добавил структурность в их игру»
10сегодня, 08:04