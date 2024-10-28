Яннис Адетокумбо: «У нас нет своей идентичности»

«Милуоки» начал сезон с результатом 1-2.

«Бакс» уступили «Чикаго» и «Бруклину» в двух последних матчах.

«Сейчас у нас нет своей идентичности. Как мы собираемся побеждать в матчах? Обороняться 48 минут? Двигать мяч 48 минут? Атаковать в высоком темпе все 48 минут или 36 минут и замедлить игру в последней четверти? Мы должны найти свою идентичность. Сейчас у нас ее нет.

Мы должны играть лучше. Усилить нападение. Улучшить защиту. Мы не стараемся. У нас плохо получается. Совсем плохо. Нет разницы, какая это игра, первая, третья или пятидесятая. Мы должны быть собранными всей командой. Аккуратно распоряжаться мячом. Быть агрессивными, ускорять темп. Мы стоим на месте. Играем слишком медленно. Надо бежать. Создавать возможности для наших шутеров. Делать что-то», – заключил форвард Яннис Адетокумбо.

«Пока что команда получает удовольствие только от игры на чужой половине. И если им все нравится, и игра идет, они включаются и в защите.

Это плохо. Хотелось бы наоборот, но сейчас мы именно в такой ситуации. Нужно ее исправить на обеих сторонах», – прокомментировал ситуацию главный тренер Док Риверс.