Яннис Адетокумбо о 1-3 у «Бакс»: «Меня сейчас не волнует результат»
Яннис Адетокумбо прокомментировал неудачный старт «Бакс».
Клуб из Висконсина в понедельник проиграл «Бостону» (108:119) и имеет результат 1-3.
«Даже если мы сейчас никакие, если мы были очень плохи, это всего четвертая игра сезона, нужно быть оптимистом. Это часть нашей работы. У нас отличная команда. Я верю, что мы продолжим играть лучше, учась на своих ошибках. В какой-то момент мы начнем выигрывать.
Меня не волнует результат. Меня волнует развитие нынешней команды, здоровье парней и достижение целей, к которым мы стремимся», – сказал лидер «Милуоки».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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