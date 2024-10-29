Яннис Адетокумбо о 1-3 у «Бакс»: «Меня сейчас не волнует результат»

Яннис Адетокумбо прокомментировал неудачный старт «Бакс».

Клуб из Висконсина в понедельник проиграл «Бостону » (108:119) и имеет результат 1-3.

«Даже если мы сейчас никакие, если мы были очень плохи, это всего четвертая игра сезона, нужно быть оптимистом. Это часть нашей работы. У нас отличная команда. Я верю, что мы продолжим играть лучше, учась на своих ошибках. В какой-то момент мы начнем выигрывать.

Меня не волнует результат. Меня волнует развитие нынешней команды, здоровье парней и достижение целей, к которым мы стремимся», – сказал лидер «Милуоки ».