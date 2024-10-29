5

Яннис Адетокумбо о 1-3 у «Бакс»: «Меня сейчас не волнует результат»

Яннис Адетокумбо прокомментировал неудачный старт «Бакс».

Клуб из Висконсина в понедельник проиграл «Бостону» (108:119) и имеет результат 1-3.

«Даже если мы сейчас никакие, если мы были очень плохи, это всего четвертая игра сезона, нужно быть оптимистом. Это часть нашей работы. У нас отличная команда. Я верю, что мы продолжим играть лучше, учась на своих ошибках. В какой-то момент мы начнем выигрывать.

Меня не волнует результат. Меня волнует развитие нынешней команды, здоровье парней и достижение целей, к которым мы стремимся», – сказал лидер «Милуоки».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
logoБостон
logoМилуоки
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо: «Джейлен Браун – лучший игрок НБА»
1723 октября, 17:13
25 лучших игроков НБА перед сезоном-24/25
10216 октября, 09:05
Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич возглавили рейтинг игроков НБА по версии CBS Sports
818 сентября, 13:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чендлер Парсонс: «Оклахома» напоминает хорошую молодежную команду. Все ладят, все одного возраста, всем все равно, кто выстрелит в отдельном матче»
4 минуты назад
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Барселона», «Олимпиакос» против «Реала» и другие матчи
19 минут назад
Лу Уильямс: «Единственное, что мешает Энтони Дэвису претендовать на MVP – это его доступность»
29 минут назад
Первые номера драфта-2024 Заккари Рисаше и Александр Сарр в сумме набрали 11 очков во время первой дуэли в НБА
6сегодня, 08:58
Ар Джей Барретт и Дерек Лайвли – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 07:48Видео
Леброн Джеймс после 3 из 14 с игры с «Финиксом»: «Чувствую себя не лучшим образом, это должно быть слышно по голосу»
19сегодня, 07:04
НБА. 30 очков Брауна помогли «Бостону» выиграть у «Милуоки», «Финикс» нанес «Лейкерс» первое поражение в сезоне и другие результаты
175сегодня, 07:00
Пэйтон Притчард повторил клубный рекорд «Бостона» по точным 3-очковым со скамейки – 8 в матче с «Милуоки»
10сегодня, 06:50Видео
Никола Йокич набрал 40 очков и 10 подборов, «Денвер» одолел «Торонто» в овертайме
13сегодня, 06:39Видео
Паоло Банкеро о 50-очковом матче: «Довольно быстро понял, что сейчас попрет»
5сегодня, 05:56
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Вулвз» – «Бешикташ», «Ховентуд» встретится с «Гран-Канарией»
48 минут назад
Остин Ривз о нецензурном выражении Редика после поражения от «Санз»: «Ему не все равно»
54 минуты назад
Между игроками «Торонто» и «Денвера» завязалась потасовка после неспортивного фола Уэстбрука
2сегодня, 08:50Видео
Джален Рейнольдс о просмотрах в НБА: «Это политика. Тебя приглашают, но уже знают, что ты им не подходишь»
сегодня, 08:16
Стивен Адамс поднял Келдона Джонсона с паркета вместе с мячом
5сегодня, 07:38Видео
Комментаторы «Лейкерс» подкололи Тайуса Джонса после промаха: «Вот это кирпичще! Он хочет построить дом в Финиксе»
сегодня, 07:21Видео
Донован Митчелл в матче с «Никс» забросил от своего кольца, но после сирены
1сегодня, 06:31Видео
Этторе Мессина не сможет руководить «Миланом» в матче Евролиги с «Басконией» из-за плохого самочувствия
3сегодня, 06:13
Тэйлор Хендрикс, как ожидается, больше не сыграет в сезоне-24/25. Форвард «Юты» получил перелом ноги
2сегодня, 06:04
«Бруклин» использовал опции на 3-й год в контрактах Ноа Клауни и Дарика Уайтхэда
вчера, 20:51