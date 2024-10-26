«Я прежде всего отец». Яннис Адетокумбо пришел на пресс-конференцию в забавном костюме

Яннис Адетокумбо готов к Хэллоуину.

Лидер «Бакс» пришел на пресс-конференцию после матча с «Буллс» (122:133) в забавном костюме.

Журналист поинтересовался, чем объясняется такой выбор одежды.

«Почему я выбрал такой костюм... Вы женаты? Женаты. Ну тогда вы все сами знаете... у тебя нет права голоса.

Я прежде всего отец. Мне говорят, что сперва я иду на тренировку, а потом возвращаюсь и развлекаю детей. Потом немного сна, а потом меня будет ждать этот костюм... Я в этом костюме, потому что я отец, у меня дети. Я должен развлекать их», – сказал грек.