Центровой Колин Каслтон подпишет двустороннее соглашение с «Мемфисом»
«Гриззлис» договорились о контракте с Колином Каслтоном.
Центровой (24 года, 208 см) подпишет с клубом двустороннее соглашение. Каслтон провел один сезон в лиге, выступая за «Лейкерс». Баскетболист набирал 1,5 очка за 3,7 минуты в среднем в 16 матчах.
Каслтон играл за клуб из Лос-Анджелеса в Летней лиге и присутствовал на сборах, но был отчислен перед началом сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости