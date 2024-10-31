Центровой Колин Каслтон подпишет двустороннее соглашение с «Мемфисом»

«Гриззлис» договорились о контракте с Колином Каслтоном.

Центровой (24 года, 208 см) подпишет с клубом двустороннее соглашение. Каслтон провел один сезон в лиге, выступая за «Лейкерс ». Баскетболист набирал 1,5 очка за 3,7 минуты в среднем в 16 матчах.

Каслтон играл за клуб из Лос-Анджелеса в Летней лиге и присутствовал на сборах, но был отчислен перед началом сезона.