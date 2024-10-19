Боб Майерс и Стив Керр обменялись шутками во время интервью в эфире ESPN
Боб Майерс взял интервью у тренера «Голден Стэйт» Стива Керра в паузе матча.
Майерс ранее работал генеральным менеджером «Уорриорз», калифорнийцы за этот период четыре раза становились чемпионами НБА.
Майерс: Что-то мне кажется, что ты не так хорошо тренировал, когда я был с вами.
Стив Керр: Мне кажется, что теперь, когда Майк Данливи стал генеральным менеджером, у нас более талантливая команда.
«Голден Стэйт» в пятницу разгромил «Лейкерс» – 132:74.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости