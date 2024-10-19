Боб Майерс и Стив Керр обменялись шутками во время интервью в эфире ESPN

Боб Майерс взял интервью у тренера «Голден Стэйт» Стива Керра в паузе матча.

Майерс ранее работал генеральным менеджером «Уорриорз», калифорнийцы за этот период четыре раза становились чемпионами НБА .

Майерс: Что-то мне кажется, что ты не так хорошо тренировал, когда я был с вами.

Стив Керр: Мне кажется, что теперь, когда Майк Данливи стал генеральным менеджером, у нас более талантливая команда.

«Голден Стэйт » в пятницу разгромил «Лейкерс» – 132:74.