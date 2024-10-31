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Незасчитанное трехочковое попадание Паоло Банкеро после финальной сирены могло перевести матч с «Чикаго» в овертайм

Паоло Банкеро был близок к тому, чтобы спасти матч с «Буллз».

Форвард «Орландо» забросил трехочковый при счете 99:102 после ввода мяча из-за боковой. К сожалению баскетболиста у «Мэджик» оставалось 0,1 секунды игрового времени, что недостаточно для осуществления броска.

Банкеро стал самым результативным игроком матча. На его счету 31 очко, 7 подборов и 4 передачи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News в сети X
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