Незасчитанное трехочковое попадание Паоло Банкеро после финальной сирены могло перевести матч с «Чикаго» в овертайм

Паоло Банкеро был близок к тому, чтобы спасти матч с «Буллз».

Форвард «Орландо » забросил трехочковый при счете 99:102 после ввода мяча из-за боковой. К сожалению баскетболиста у «Мэджик» оставалось 0,1 секунды игрового времени, что недостаточно для осуществления броска.

Банкеро стал самым результативным игроком матча. На его счету 31 очко, 7 подборов и 4 передачи.