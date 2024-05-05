Донован Митчелл (39 очков) и Паоло Банкеро (38) устроили дуэль в 7-м матче серии «Кливленд» – «Орландо»

«Кливленд» победил «Орландо» (106:94) и прошел в полуфинал Восточной конференции.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник «Кавальерс» и форвард «Мэджик» .

На счету Митчелла 39 очков, 9 подборов и 5 передач при 11 из 27 с игры, 2 из 8 трехочковых и 15 из 17 штрафных.

Банкеро набрал 38 очков, 16 подборов, 2 передачи и 3 перехвата, реализовав 10 из 28 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 15 из 18 со штрафной линии.