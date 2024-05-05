Донован Митчелл (39 очков) и Паоло Банкеро (38) устроили дуэль в 7-м матче серии «Кливленд» – «Орландо»

Теги Кливленд Орландо НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Донован Митчелл Паоло Банкеро Баскетбол

«Кливленд» победил «Орландо» (106:94) и прошел в полуфинал Восточной конференции.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник «Кавальерс» Донован Митчелл и форвард «Мэджик» Паоло Банкеро.

На счету Митчелла 39 очков, 9 подборов и 5 передач при 11 из 27 с игры, 2 из 8 трехочковых и 15 из 17 штрафных.

Банкеро набрал 38 очков, 16 подборов, 2 передачи и 3 перехвата, реализовав 10 из 28 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 15 из 18 со штрафной линии.

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10 комментариев
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Селтикс в 5 или 6?!
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Хоть и говорят о низком игровом интеллекте Банкеро, но только у него в команде хватило мозгов перестать швырять кирпичи и идти в танковые проходы
+3
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Ответ Chistian Jadson
Селтикс в 5 или 6?!
в 4. без шансов
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Ответ Chistian Jadson
Я думаю против Митчела так просто не получиться ?!
мне, честно, не верится
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ну как дуэль? сначала Банкеро отстрелялся в 1 половине, потом Митчелл выпустил свою обойму)
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Перестрелку со штрафных
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Для чувака 1.85 ростом очень крутая карьера (ну и в ширину он кажется тоже 1.85)
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Ответ Chistian Jadson
Селтикс в 5 или 6?!
в 4.5 как говорится

должны закрывать в 4 играх, но мало ли случится одна (как с Майами) и тогда 4-1
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
в 4. без шансов
Я думаю против Митчела так просто не получиться ?!
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Хоть и говорят о низком игровом интеллекте Банкеро, но только у него в команде хватило мозгов перестать швырять кирпичи и идти в танковые проходы
Франц и Саггс скорее 3-5 опции, чем 2-3 опции. Нету адекватного ПГ в команде отсюда все беды мысли в нападении у Орландо
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