Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» встретится с курским «Динамо», «Спарта энд К» сыграет с МБА
Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
«Нефтяник» примет курское «Динамо». «Спарта энд К» сыграет с МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
31 октября. 15:00
Нефтяник – Динамо Курск
31 октября. 16:00
Спарта энд К – МБА
31 октября. 18:00
Положение команд: УГМК – 6-0, Динамо Курск – 5-1, МБА – 4-1, Самара – 4-2, Надежда – 3-3, Ника – 3-3, Динамо Новосибирск – 2-4, Енисей – 2-4, Спарта энд К – 1-4, Динамо Москва – 1-5, Нефтяник – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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