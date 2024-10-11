  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» встретится с «Надеждой» и другие матчи
0

Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» встретится с «Надеждой» и другие матчи

Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» встретится с «Надеждой» из Оренбурга.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Енисей – Ника

11 октября. 15:00

Динамо Новосибирск – УГМК

11 октября. 15:00

Нефтяник – Динамо Москва

11 октября. 17:00

Динамо Курск – Надежда

11 октября. 19:00

МБА – Самара

11 октября. 19:00

Положение команд: МБА – 2-0, Динамо Курск – 2-0, Надежда – 2-0, УГМК – 1-0, Самара – 1-1, Ника – 1-1, Динамо Москва – 1-1, Динамо Новосибирск – 0-1, Енисей – 0-2, Спарта энд К – 0-2, Нефтяник – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoУГМК жен
logoНадежда жен
logoДинамо Курск жен
logoДинамо Новосибирск жен
чемпионат России жен
Енисей жен
МБА жен
Ника жен
Самара жен
Нефтяник жен
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. УГМК обыграл «Самару», МБА была сильнее «Енисея», «Ника» выбила «Надежду»
6 апреля, 14:50
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» в гостях разгромило «Спарту энд К» и поднялось на первое место, УГМК обыграл «Надежду» и другие результаты
19 марта, 18:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Миннесота» открыла серию против «Нью-Йорка» выездной победой в овертайме
25 минут назад
«Лейкерс» хотели бы усилить позицию центрового
141 минуту назад
Беннедикт Матурин набрал 25 очков в предсезонном матче с «Кавальерс»
54 минуты назадВидео
Джей Джей Редик: «Сожалею о тоне своего февральского высказывания о Доке Риверсе»
сегодня, 04:27
НБА. Предсезонные матчи. 14 очков и 5 подборов Хатимуры помогли «Лейкерс» выиграть у «Милуоки», «Кливленд» взял верх над «Индианой» и другие результаты
16сегодня, 04:14
Шэмс Чарания: «Не было ни одного сезона, когда Зайон Уильямсон выглядел в тренировочном лагере таким доминирующим»
7вчера, 21:07
Евролига. «Фенербахче» победил «Анадолу Эфес» в стамбульском дерби, «Реал» взял верх над «Партизаном» и другие результаты
6вчера, 20:51
Элайджа Брайант и Тарик Биберович устроили драку в матче «Анадолу Эфес» – «Фенербахче»
вчера, 19:25Видео
Джейлен Брансон: «Я заслуживал приглашения в олимпийскую сборную США-2024»
10вчера, 18:37
Шэмс Чарания: «Херберт Джонс по сути будет стартовым центровым «Пеликанс» в этом сезоне»
4вчера, 18:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Новый Орлеан» отчислил Мэтта Райана и Адониса Армса
21 минуту назад
«Даллас» подписал двусторонний контракт с Эй Джей Лоусоном
вчера, 21:23
Шарунас Ясикявичюс: «Пытаемся подписать Леброна Джеймса. Но у него контрактные обязательства перед «Лейкерс»
вчера, 20:48
Адам Сильвер: «Однажды мы снова начнем проводить матчи в Китае
3вчера, 20:21
Джонатан Мотли – MVP 3-го тура Еврокубка
вчера, 19:53Видео
69 процентов генеральных менеджеров НБА считают Эрика Споэльстру лучшим главным тренером в лиге
8вчера, 19:05
«Денвер» использовал опции на сезон-2025/26 в контрактах Кристиана Брауна, Пейтона Уотсона и Джулиана Стротера
2вчера, 17:07
Митчелл Робинсон планирует вернуться в строй в январе
вчера, 16:55
77 процентов генеральных менеджеров НБА строили бы новую команду вокруг Виктора Вембаньямы
4вчера, 14:42
Джордин Вудс намекнула на помолвку с Карлом-Энтони Таунсом, опубликовав бриллиантовое кольцо
3вчера, 14:23Фото