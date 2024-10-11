Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» встретится с «Надеждой» и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» встретится с «Надеждой» из Оренбурга.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Ника
11 октября. 15:00
Динамо Новосибирск – УГМК
11 октября. 15:00
Нефтяник – Динамо Москва
11 октября. 17:00
Динамо Курск – Надежда
11 октября. 19:00
МБА – Самара
11 октября. 19:00
Положение команд: МБА – 2-0, Динамо Курск – 2-0, Надежда – 2-0, УГМК – 1-0, Самара – 1-1, Ника – 1-1, Динамо Москва – 1-1, Динамо Новосибирск – 0-1, Енисей – 0-2, Спарта энд К – 0-2, Нефтяник – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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