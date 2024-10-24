Дабл-дабл Джа Морэнта (22+10) помог «Мемфису» добиться победы над «Ютой»
«Гриззлис» чуть не упустили победу в матче с «Джаз» (126:124).
Команда проиграла последнюю четверть со счетом 33:38.
Первый официальный матч после перерыва провел звездный разыгрывающий Джа Морэнт. Защитник получил небольшую травму голеностопа в предсезонном матче, но смог восстановиться к началу регулярного чемпионата.
На его счету дабл-дабл – 22 очка, 10 передач и 5 подборов. Морэнт реализовал 7 из 12 бросков с игры и 8 из 9 штрафных.
Санти Альдама стал самым результативным в «Мемфисе». Форвард набрал 27 очков и 5 подборов при 10 из 16 с игры и 5 из 10 из-за дуги.
Форвард «Юты» Лаури Маркканен лидировал на площадке по набранным очкам (35+9), но не смог принести своей команде победу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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