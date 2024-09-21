Джа Морэнт продемонстрировал новую модель именных кроссовок

У Джа Морэнта выходит вторая модель в именной линейке кроссовок.

Звездный разыгрывающий «Гризлис» продемонстрировал экземпляр в черно-белой расцветке.

Кроссовки Nike Ja 2 должны поступить в продажу в октябре по цене 120 долларов.