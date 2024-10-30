Заккари Рисаше: «Во Франции я был суператлетом, а теперь я просто обычный парень»
Заккари Рисаше признался, что ему непросто приспособиться к атлетизму НБА.
«Во Франции я был суператлетом, а теперь я просто обычный парень», – цитирует новичка «Атланты» The Athletic.
Первый номер драфта-2024 в первых четырех матчах сезона набирал в среднем 7,3 очка при 30,3% с игры, включая 3 из 14 из-за дуги.
В прошлом сезоне 19-летний французский форвард блистал в составе «Бурка», набирая в среднем 10,1 очка при 44% с игры и 3,8 подборов, получив награду «Лучший молодой игрок».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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