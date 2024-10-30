Редик – тренер года, Тейтум – MVP, «Оклахома» – лучшая на Западе. Реакции после первой недели НБА

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Статистика в материале актуальна на 23:59 29 октября

Что может быть приятнее, чем оказаться правым? Оказаться правым несколько раз. Такой мотивации вполне достаточно для дерзкой попытки построить пару десятков прогнозов на весь сезон спустя всего семь дней после его старта.

Понятно, что одна неделя – это только четыре процента от сезона и поменяться кардинально может примерно все. Но как говорил Майкл Скот из «Офиса», цитируя Уэйна Гретцки: «Ты мажешь 100% бросков, которые не делаешь». Так что сегодня остро реагируем на первые игры сезона, утрируем увиденное до максимальной степени и строим уверенные прогнозы на шесть месяцев вперед.

1. Джейсон Тейтум возьмет титул MVP

Фамилия Тейтума фигурирует в обсуждении приза самому ценному игроку уже несколько лет к ряду, но реально на этот титул он никогда не претендовал. В медиа никак не складывается подходящий нарратив – то он слишком молод, то конкуренты заметно круче, то ему не хватает каких-то цифр в статистике. Например в прошлом сезоне, когда «Бостон» доминировал над всей лигой, а JT набивал 27/8/5, в гонке за MVP он был только четвертым.

В межсезонье много говорили о том, что его 37,6% с «трехи» – это как-то неподобающе для игрока такого калибра. Так что Тейтум вместо отдыха летом работал над броском, убрал странную паузу в бросковом движении и в сезоне начал поливать как Стеф Карри – 48.6% на 12 попытках за игру. Если Джейсон продолжит бросать так же уверенно, выйдет по итогам выйдет на 32/8/8, с которых он стартовал в первых двух встречах, и при этом «Бостон» будет первым в Лиге, вариантов не наградить его как MVP не останется, как бы не были против Лука и Шэй.

2. «Оклахома» заберет первое место на Западе

Это даже не «хот-тейк», потому что такой исход предсказывали еще до старта сезона. Первая неделя только подкрепила этот прогноз. Тотальное уничтожение «Денвера», в котором Йокич с компанией не вышли даже за 90 очков – громкое заявление для всей лиги: «Мы здесь и мы готовы». Неделю они закончили с тремя победами и без поражений.

«Тандер» показывают все то, чего мы ожидали от них до старта – элитный уровень защиты, игру на MVP от Гилджеса-Александра и на MIP/DPOY от Холмгрена, который сейчас смотрится даже лучше Вембаньямы. Конкуренцию в моменте им может составить только один коллектив, о нем дальше.

3. «Лейкерс» попадут в плей-офф с преимуществом домашней площадки, а Редик выиграет «Тренер года»

У скептического отношения к назначению Редика на пост главного тренера калифорнийцев было много логичных причин, отсутствие адекватного опыта – главная из них. Казалось, что переход из подкастеров в тренеры одной из самых известных команд под предводительством одного из величайший игроков современности – сюжет для кино, а не для реальной жизни. Но все эти выкладки оказались ошибочны. Спустя четыре игры Редика уже сравнивают с Пэтом Райли, восхваляют его баскетбольную гиковость и превозносят за изменения в игре команды на паркете и в настроении в раздевалке.

Результаты говорят сами за себя. Разобрались с «Миннесотой», вернулись с «-22» с «Финиксом», и наконец сняли проклятие Энтони Дэвиса в матчах против Сабониса. Даже поражение в рематче с «Санс» воспринимается как шаг на пути прогресса. Вот такой «эффект Редика».

Дэвис, кстати, снова показывает игру на уровне топ-10 игроков всей лиги. А Леброн после старта 3-0 исторически вообще всегда выходил в Финал. Фанаты и аналитики уже считают количество игровых заготовок, которые используют «Лейкерс», указывая на то, что игра «как получится» больше не является основной стратегией их любимой команды. Впереди успешный сезон, ЛАЛ ГОУ ИН.

4. Клэй Томпсон станет лучшими снайпером лиги

Сезон возмездия от Клэя уже начался – 5 трехочковых за игру на 43% точности. Как оказалось, когда тебе пасуют Лука и Кайри, быть открытым и забивать трехи не так уж и сложно (сюрприз). О перспективах Томсона в Далласе говорили много, особенно в контексте игры в защите, но если он будет «поливать» с такой скоростью и точностью, любые недоработки на своей половине ему простят.

Прямо сейчас Клэй по количеству «трех» за сезон на шестом месте, потому что сыграл только 3 игры. Зато по количеству дальних попаданий за матч он уступает только Джордану Пулу. Есть подозрения, что Пул не сможет долго поддерживать 61% из-за дуги, а вот точность Клэя проверена годами.

Напомню, что в сезоне 22/23 лидером лиги по трехочковым был именно Томпсон, так что не удивляйтесь, если в этом году он снова всех перебросает.

5. «Филадельфия» окажется в зоне плей-ин

Если делать выводы исключительно по тому, что мы уже увидели, этот вывод напрашивается, потому что НЕ увидели мы Пола Джоржда и Джоэля Эмбиида. Про их хрупкость лишний раз напоминать не приходится, так что если их и дальше часто не будет на паркете (Эмбиид, например, решил пропускать все бэк-ту-бэки), «Филадельфия» запросто может провалиться ближе к подвалу таблицы.

Тайриз Макси способен добывать победы против команд второго эшелона, поэтому совсем списывать «Сиксерс» мы не будем, но «наверху» на Востоке конкуренция серьезная, и без двух других звезд «Филе» ее не преодолеть.

6. Ламело Болл попадет в сборную All-NBA

Младший из братьев Болл сильно соскучился по игре. За два сезона он сыграл всего в 58 матчах, и многие уже стали забывать, насколько талантлив ЛаМело на паркете. Он напомнил – 32/7/7 и 42% с «трехи». Самое приятное даже не в цифрах, а в том, что баскетбол в исполнении ЛаМело весьма интересно наблюдать чисто с фанатской точки зрения. Хотя если вы любите правильные решения и умные комбинации – вам не сюда, здесь скорее конвейер индивидуальных хайлайтов.

Трудно угадать, чье место в All-NBA займет Болл (по текущей форме – точно Халибертона), но очевидно, что при такой игре это место у него будет, и вполне вероятно усилят его заявку командные успехи «Хорнетс» – залезть в зону плей-ин на Востоке не сильно сложно, а там и до нижних мест в плей-офф рукой подать.

7. «Денвер» не попадет в плей-офф

Заявление дерзкое, но именно о такой траектории говорят первые матчи «Наггетс». Мюррей пока напоминает тень себя прошлого, как будто у него была какая-то новая никому неизвестная травма. Портер забыл как бросать, а больше толком ничего не умеет. Уэстбрук показывает самый минусовый баскетбол в своей карьере, и второй юнит под его предводительством – одна из худших пятерок во всей лиге (особенно хочется выделить «старания» Дарио Шарича). Йокич делает все, что может – даже начал поливать из-за дуги по восемь раз за игру, но при такой игре партнеров на плотном Западе этого может не хватить.

В прошлом году для попадания в плей-ин на Западе нужен было иметь больше 50% побед, а в плей-офф в итоге пробились команды, которые выиграли больше 47 игр, это 57% побед. Так что планка задана высокая, и если «Денверу» даже против «Торонто» нужно возвращаться с «-15» и выгрызать овертайм, то их перспективы выглядят довольно блекло.

8. «Голден Стэйт» выменяет себе «звезду»

Тема, которую обсуждали все межсезонье, разгорелась еще сильнее спустя всего три игры «воинов», и им никак от нее не увернуться.

Если они играют хорошо, растет привлекательность их активов, которые имеет смысл разменять, ведь ротацией в 12 человек в плей-офф играть не будешь. Глубина состава – это круто, особенно когда она приносит результат. Но глубина может решать в регулярке, а в плей-офф будут нужны люди, которые способны решать в сложных моментах за счет индивидуального мастерства. Таких в составе «Голден Стэйт», кроме Стефа, сейчас просто нет.

Если же весь этот дружный коллектив выступает плохо, как в матче с «Клипперс», то сразу потребность во второй звезде становится очевидна прямо здесь и сейчас. «Воскресший» Уиггинс это прекрасно, но недостаточно.

В итоге, как не крути, гораздо логичнее сейчас «показать товар лицом», и ближе к дедлайну обменять набор своих прекрасно проявляющих себя активов на одного проверенного звездного игрока. Кто это будет – покажет время.

9. Кэм Томас станет лучшим скорером лиги

В первой же игре Бруклина мы увидели Кэма Томаса, с которого сняли оковы ответственности за результат и сказали «делай что хочешь». Как оказалось, Томас хотел забивать. Есть ощущение, что это в принципе главная цель в его жизни – как можно больше бросать по кольцу. Против «Атланты» он сделал 27 бросков и набрал 36 очков.

В игре с«Ораладно» Саггс и Колдуэлл-Поуп сделали его жизнь гораздо сложнее, но даже тогда он выбросил 17 раз и настрелял 24 очка. Но не каждая команда может выставить защиту на периметре уровня «Мэджик». Так, против грустной обороны «Бакс» он снова вышел на 30+.

Для контекста посмотрим на его конкурентов за титул лучшего скорера прямо сейчас – опережают его только Энтони Дэвис, Никола Йокич, Ламело Болл и Тайриз Макси. У каждого из них есть ограничивающие факторы в их скоринге. Например, Дэвису нужно отрабатывать за всю команду в защите. У Макси с возвращением Эмбиида и Джорда упадет количество бросков. Йокич и Болл слишком любят передачи, и слишком редко переходят в режим «чистого скорера» – видя открытого партнера они почти всегда примут правильное решение поделиться мячом. Самое главное, что каждый из них играет в команде, претендующей на высокие достижения (кроме Ламело), и просто работать на статистику забитых очков им никто не даст.

И в этом главные преимущества Томаса – от Бруклина ничего не ждут, а от Кэма никто не ждет передач, «зеленый свет» на все 35 минут, которые он проводит на паркете. Будем ждать 35 очков в среднем за игру.

10. Дока Риверса уволят еще до перерыва на Матч всех звезд

В прошлом сезоне «Бакс» отправили в отставку Эдриана Гриффина еще в январе, несмотря на результат в 30 побед и 13 поражений. С тех пор командой руководит Риверс, и за это время его команда одержала 20 побед при 25 поражениях. Давление на Дока нарастает.

Когда ты начинаешь сезон 1-3, и среди результатов поражения от «Чикаго» и «Бруклина», твое тренерское кресло резко разогревается, и долго на нем не усидеть. Имея в своем распоряжении Янниса и вновь продуктивного Лилларда проигрывать командам, у которых в принципе в сезоне нет обязательной задачи побеждать, просто недопустимо. Судя по радикальному решению ситуации с Гриффином, долго фронт-офис «Миллуоки» такое терпеть не будет. Лучше расстаться с тренером, чем потерять разочарованного Адетокумбо.

11. Кейд Каннингем попадет на Матч всех звезд

Кейду давно пора – первый пик драфта 2021 года каждый сезон начинает в статусе потенциального кандидата на прорыв года, но травмы все время мешают этому прорыву случиться. К тому же результаты команды всегда сильно влияют на восприятие конкретных игроков, особенно если речь про ее лидера.

«Детройт» начал 0-4, но в этом сезоне ощущается уже другой командой, «Бостон» не даст соврать. Такое ощущение складывается из многих факторов, в том числе тренерской работы и уверенной игры Айви и Дюрена. Но самое больше впечатление на старте производит именно Каннингем, своими зрелыми проходами в краску и умением балансировать это с заигрыванием партнеров.

Он прибавил практически во всех статистических категориях, 26,5/5,8/7,5 – хорошая заявка на All-star, хотя бы в качестве замены кого-нибудь из травмированных звезд (такие бывают каждый год). Хочется верить, что по ходу сезона количество потреть упадет, а процент трехочковых вырастет, но и без этого Кейд уже вполне может начинать кампанию по сбору голосов на МВЗ.

12. Ивица Зубац заберет приз MIP

Обычно награда самому прогрессирующему игроку – удел молодых. Но не всегда. Из недавних примеров был Горан Драгич, которому в сезоне 2013-14 было 27 лет, и Джулиус Рэндл, ему в 2021 было 26. Так что победа Зубаца в его 27 вполне вписывается в рамки допустимого.

После ухода Джоржда и травмы Кавая игра «Клипперс» во многом перестроилась на старые добрые пик-н-роллы с участием Хардена, и Зубац – самый большой победитель в этой истории, даже больше «Бороды».

В случае хорватского центрового цифры говорят громче любых слов. В прошлом году у него была линейка 11,7/9,2/1,4 при 64% с игры за 26,4 минуты на паркете. В новом сезоне – 22,7/14,0/4,3 при 59% и 36,7 минутах. Очки удвоились, подборы выросли в полтора раза (он лидер лиги по подборам за игру), передачи вообще в три, при этом эффективность снизилась незначительно. Ивица второй в лиге по количеству касаний во фронткорте, пост-апам и очкам из краски.

Можно поискать и других кандидатов на MIP, но кейс Зубаца сейчас просто пуленепробиваемый.

13. Дайсон Дэниэлс попадет в символическую сборную по защите

Несмотря на восьмой номер на драфте, Дэниэлс в составе «Пеликанов» так и не стал важным игроком, по ходу прошлого сезона играя всего 22 минуты и набирая скромные 5,8 очка. Чтобы претендовать на что-то прямо сейчас, «Новому Орлеану» нужны были готовые игроки, так что трейд Дэниэлса с Нэнсом и пиками на Дежонте был вполне логичен.

Приход Дэниэлса в «Атланту» никто особо не праздновал, но после хорошо проведенной им Олимпиады в составе сборной Австралии, фанаты «Хоукс» уже заговорили о своем новичке с оптимизмом.

В первых играх сезона оптимизм оправдался полностью. Дэниэлс идеально вписался в бэк-корт в пару к Янгу, примерно так, как по замыслу «Атланты» должен был Дежонте приезжая из «Сан-Антонио». Дэниэлс (рост 2,06, размах рук 2,11) просто выжигает паркет в защите – 1 блок, 2,8 перехвата и десятки сбитых передач соперника за игру (по перехватам это четвертый результат по лиге). В «Атланте» наконец есть кому взять в защите лучшего гарда соперника, что в лиге, полной элитных атакующих гардов, крайне важно.

Конкуренция в защитной сборной очень высокая, но при такой игре Дэниэлс – очень серьезный кандидат на попадание хотя бы во вторую пятерку.

14. «Кливленд» будет в топ-3 на Востоке

Не самый горячий прогноз, но не сказать про удачный старт «Кавс» нельзя. После прошлого сезона было много вопросов о будущем этой команды – куда уйдет Митчел, кого из пары Мобли/Аллен лучше обменять, как вернуть Гарланда на элитный уровень, продлевать ли Окоро.

В итоге, самым неожиданным образом фронт-офис «Кливленда» решил ничего менять – переподписали Митчела и Окоро, оставили Мобли и Аллена. Хотя, казалось бы, потолок этого состава стал очевидным после двух не очень успешных заходов в плей-офф.

Изменить хоть вещей по замыслу должен новый тренер – из штаба «Голден Стэйт» выписали Кенни Аткинсона, который когда-то поднимал «Бруклин». Пока получается отлично – прямо сейчас «Кавс» остаются одной из трех команд без поражений, находясь в приятной компании «Бостона» и «Оклахомы». Самым примечательным в этой истории видится прогресс Эвана Мобли в игре в нападении. У него стало больше касаний на чужой половине площадки и больше двух трехочковых попыток за игру с процентом 42,9. Хорошая «треха» у Мобли – важный момент для всего «Кливленда», ведь наличие броска позволяет ему гораздо эффективней сосуществовать на площадке с Алленом.

Прошлый сезон «Кавс» закончили на четвертом месте с результатом 48-34. С тем же составом и новым тренерским штабом они должны попадать хотя бы на одну строчку выше, чтобы избежать потенциальной встречи с Бостоном во втором раунде. Старт 4-0 сигнализирует о том, что подобный успех команде Аткинсона по силам.

15. Ризаше и Сарр окажутся бастами

Про слабость драфта 2024 года говорили весь прошлый сезон, и сейчас уже можно сказать, что на старте новый драфт-класс показывает очень смешанные результаты. Есть светлые места – Далтон Кнект, Райан Данн, Донован Клинган и Ив Мисси. Но есть и откровенные разочарования, в число которых входит и два игрока, выбраннах под первых и вторым номерами.

Ризаше за 23 минуты дает своей команде 7,3 очка, 2,5 подбора и 1 передачу. Бросковая линейка – просто кошмар, 30,3% с игры, 21,4% из-за дуги и 54,5 со штрафа.

Сарр за 25 минут на паркете приносит «Вашингтону» 7 очков, 6,7 подбора и 1 передачу. Бросает даже хуже Ризаше, 28,6 с поля и 18,8 с «трехи». Но хотя бы с линии пока не промахивался, и два блока за игру делает.

Как не посмотри, это совсем не то, чего ждешь от первого и второго пиков, которые в теории должны приходить и сходу менять траекторию движения франшизы. Но в один год ты получаешь Вембаньяму и Миллера, или Банекро и Холмгрена, а в другой – Ризаше и Сарра.

Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Julio Aguilar, Mitchell Leff, Matthew Stockman, Christian Petersen, Carmen Mandato, Kevin C. Cox