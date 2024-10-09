Заккари Рисаше о дебюте за «Атланту»: «Это начало чего-то большого»
Заккари Рисаше поделился впечатлениями от дебюта за «Атланту» в предсезонке.
Первый номер драфта-2024 во встрече с «Индианой» (131:130) записал на свой счет 18 очков при 7 из 9 с игры, включая 3 из 4 из-за дуги.
Вышедший со скамейки тяжелый форвард за 23 минуты также набрал 3 подбора и 2 передачи.
«Очень ждал этого матча. Это начало чего-то большого, равно как и тренировочный лагерь и все остальное, что происходит сейчас. Я хочу быть полезным для товарищей по команде, так что рад, что все прошло хорошо.
Моя результативная передача между ног? Это получилось само собой, естественно. Выход три против двух, и я просто отдал мяч, потому что один из наших был открыт. Убедился, что защитник не знает, что я хочу сделать, отдал мяч. Рад, что бросок оказался точным», – рассказал французский 1-й номер драфта-2024.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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