Заккари Рисаше: «Был не так эффективен, как привык. Рад, что мы победили. Наслаждался игрой»
Новичок команды, первый номер драфта форвард Заккари Рисаше набрал 7 очков за 19 минут на площадке.
Первый бросок Рисаше в матче из-за дуги был точным, но за ним последовали 6 промахов. В итоге французский баскетболист попал 2 из 8 с игры и 2 из 4 со штрафной линии.
«Это было потрясающе. Исполнение мечты. Наслаждался игрой. Рад, что мы победили. С нетерпением жду следующего матча. Будет весело. Постараемся продолжить побеждать.
Первые очки набрал в идеальной ситуации. Открытый бросок в быстром нападении.
Был не так эффективен, как привык. Это меня немного расстроило. Но это часть игры», – заявил Рисаше.
«Он хорошо справился. Не каждый день будет удачным с точки зрения бросков. Важно влиять на игру другими способами.
Рад, что он не прекратил бросать, потому что он отличный шутер», – прокомментировал дебют главный тренер Куин Снайдер.
Лидировал по результативности в составе «Атланты» разыгрывающий Трэй Янг. На его счету 30 очков, 12 передач и 5 подборов. Янг реализовал 7 из 16 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 14 из 16 штрафных.
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