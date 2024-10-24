Заккари Рисаше: «Был не так эффективен, как привык. Рад, что мы победили. Наслаждался игрой»

«Атланта» победила «Бруклин» со счетом 120:116.

Новичок команды, первый номер драфта форвард Заккари Рисаше набрал 7 очков за 19 минут на площадке.

Первый бросок Рисаше в матче из-за дуги был точным, но за ним последовали 6 промахов. В итоге французский баскетболист попал 2 из 8 с игры и 2 из 4 со штрафной линии.

«Это было потрясающе. Исполнение мечты. Наслаждался игрой. Рад, что мы победили. С нетерпением жду следующего матча. Будет весело. Постараемся продолжить побеждать.

Первые очки набрал в идеальной ситуации. Открытый бросок в быстром нападении.

Был не так эффективен, как привык. Это меня немного расстроило. Но это часть игры», – заявил Рисаше.

«Он хорошо справился. Не каждый день будет удачным с точки зрения бросков. Важно влиять на игру другими способами.

Рад, что он не прекратил бросать, потому что он отличный шутер», – прокомментировал дебют главный тренер Куин Снайдер.

Лидировал по результативности в составе «Атланты» разыгрывающий Трэй Янг. На его счету 30 очков, 12 передач и 5 подборов. Янг реализовал 7 из 16 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 14 из 16 штрафных.