Первые номера драфта-2024 Заккари Рисаше и Александр Сарр в сумме набрали 11 очков во время первой дуэли в НБА

Заккари Рисаше и Александр Сарр впервые сыграли друг против друга в НБА.

Первые номера драфта-2024 из «Атланты» и «Вашингтона» в сумме набрали 11 очков во время первой дуэли в лиге.

На счету Рисаше 4 очка, 3 подбора, 2 перехвата и 2 блок-шота при 1 из 8 с игры. Сарр набрал 7 очков, 9 подборов и 2 блок-шота при 3 из 11 с игры.

«Уизардс» Сарра одержали первую победу в сезоне – 121:119.