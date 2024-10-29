Первые номера драфта-2024 Заккари Рисаше и Александр Сарр в сумме набрали 11 очков во время первой дуэли в НБА
Заккари Рисаше и Александр Сарр впервые сыграли друг против друга в НБА.
Первые номера драфта-2024 из «Атланты» и «Вашингтона» в сумме набрали 11 очков во время первой дуэли в лиге.
На счету Рисаше 4 очка, 3 подбора, 2 перехвата и 2 блок-шота при 1 из 8 с игры. Сарр набрал 7 очков, 9 подборов и 2 блок-шота при 3 из 11 с игры.
«Уизардс» Сарра одержали первую победу в сезоне – 121:119.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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