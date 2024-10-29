Леброн Джеймс показал худший процент с игры за 17 лет

Леброн Джеймс реализовал 3 из 14 с игры в матче против «Финикса» (105:109).

21,4% стали его самым низким процентом реализации бросков с игры в матче регулярного чемпионата с 31 октября 2007 года. С тех пор Джеймс провел 1 179 матчей. «Лейкерс » потерпели первое поражение в сезоне. Джеймс набрал 11 очков, сделал 8 передач и 5 подборов.