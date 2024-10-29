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Леброн Джеймс показал худший процент с игры за 17 лет

Леброн Джеймс реализовал 3 из 14 с игры в матче против «Финикса» (105:109).

21,4% стали его самым низким процентом реализации бросков с игры в матче регулярного чемпионата с 31 октября 2007 года. С тех пор Джеймс провел 1 179 матчей.

«Лейкерс» потерпели первое поражение в сезоне. Джеймс набрал 11 очков, сделал 8 передач и 5 подборов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Келлана Олсона в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
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logoНБА
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