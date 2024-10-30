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Чендлер Парсонс: «Подобно Леброну, Дюрэнт тоже держит высочайшую планку, несмотря на возраст»

Чендлер Парсонс отдал должное 36-летнему Кевину Дюрэнту .

Экс-игрок НБА считает, что 39-летний Леброн Джеймс из «Лейкерс» является не единственным в лиге, кого следует отметить за высокий уровень игры в почтенном по спортивным меркам возрасте.

«Кей Ди – один из самых неудержимых игроков в истории НБА. Это сущий кошмар для оппонентов в изоляциях – с его ростом и габаритами, с его скоростью. Он может атаковать через любого. Все это знают. Мы продолжаем говорить о Леброне, потому что то, что он делает в его возрасте – это фантастика. Но тот факт, что Кевин все еще делает свое дело, набирая 29 и 7, и просто рвет – он тоже держит высочайшую планку.

Кевин Дюрэнт хладнокровен, он продолжает играть в свою игру, и вроде как находит общий ритм со своими звездными напарниками в «Финиксе». Они будут сложным соперником. Этих парней будет непросто остановить», – считает Парсонс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
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