Джей Джей Редик – Леброну Джеймсу: «Бросай по кольцу, черт возьми!»

Джей Джей Редик сматерился на Леброна Джеймса после нарушения правила 24 секунд.

Во время матча «Лейкерс » против «Финикса » (105:109) в понедельник лос-анджелесская команда допустила нарушение правила 24 секунд. Леброн Джеймс получил мяч в конце владения, но не сумел совершить бросок. Редик высказал недовольство.

«Бросай по кольцу, черт возьми!» – прокричал главный тренер «Лейкерс».