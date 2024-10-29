Джей Джей Редик – Леброну Джеймсу: «Бросай по кольцу, черт возьми!»
Джей Джей Редик сматерился на Леброна Джеймса после нарушения правила 24 секунд.
Во время матча «Лейкерс» против «Финикса» (105:109) в понедельник лос-анджелесская команда допустила нарушение правила 24 секунд. Леброн Джеймс получил мяч в конце владения, но не сумел совершить бросок. Редик высказал недовольство.
«Бросай по кольцу, черт возьми!» – прокричал главный тренер «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh Yes He Did в соцсети X
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