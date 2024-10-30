Скульптор Омри Амрани о статуе Дуэйна Уэйда: «Не думаю, что кто-то может сделать лучше»

Скульптор Омри Амрани ответил на критику по поводу статуи Дуэйна Уэйда.

«Я не мог бы сделать лучше. Не думаю, что кто-то может сделать лучше. Она такая, какая есть, и мы будем любить ее вечно», – заявил художник-скульптор Омри Амрани.