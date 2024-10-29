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Дуэйн Уэйд участвовал в создании своей статуи и был очень доволен

Дуэйн Уэйд принимал активное участие в создании своей статуи.

По данным Clutch Points, студия Rotblatt Amrany, создавшая статую бывшей звезды «Майами» Дуэйна Уэйда, хорошо известна созданием статуй легенд НБА. Они создали более 300 бронзовых скульптур, включая несколько известных.

После первого ухода Майкла Джордана из баскетбола в 1994 году они создали статую легенды «Чикаго» возле «Юнайтед-центра». Они также создали пятиметровую статую Кобе Брайанта в память о матче, в котором тот набрал 81 очко. Несколько месяцев была открыта созданная ими статуя Кобе и Джиджи.

Студия заявила, что тесно сотрудничает с семьями при создании своих скульптур. За статую Уэйда отвечали Оскар Леон и Омри Амрани. Сам игрок принимал непосредственное участие в процессе.

Сообщается, что Уэйд много раз посещал скульпторов, чтобы убедиться, что его замысел воплощается в жизнь. По словам Оскара Леона, после последнего визита Уэйд был очень доволен тем, как все получилось.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoМайкл Джордан
logoКобе Брайант
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logoДуэйн Уэйд
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