Дуэйн Уэйд участвовал в создании своей статуи и был очень доволен

Дуэйн Уэйд принимал активное участие в создании своей статуи.

По данным Clutch Points, студия Rotblatt Amrany, создавшая статую бывшей звезды «Майами » Дуэйна Уэйда , хорошо известна созданием статуй легенд НБА . Они создали более 300 бронзовых скульптур, включая несколько известных.

После первого ухода Майкла Джордана из баскетбола в 1994 году они создали статую легенды «Чикаго» возле «Юнайтед-центра». Они также создали пятиметровую статую Кобе Брайанта в память о матче, в котором тот набрал 81 очко. Несколько месяцев была открыта созданная ими статуя Кобе и Джиджи.

Студия заявила, что тесно сотрудничает с семьями при создании своих скульптур. За статую Уэйда отвечали Оскар Леон и Омри Амрани. Сам игрок принимал непосредственное участие в процессе.

Сообщается, что Уэйд много раз посещал скульпторов, чтобы убедиться, что его замысел воплощается в жизнь. По словам Оскара Леона, после последнего визита Уэйд был очень доволен тем, как все получилось.