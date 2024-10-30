Леброн Джеймс, Деннис Шредер, Бен Симмонс и статуя Дуэйна Уэйда.– в новом выпуске Shaqtin’ a Fool
Представлен новый выпуск Shaqtin’ a Fool.
Главными героями рубрики с самыми курьезными моментами НБА на этой неделе стали Леброн Джеймс («Лейкерс»), Деннис Шредер, Бен Симмонс (оба – «Бруклин») и статуя Дуэйна Уэйда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on TNT
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