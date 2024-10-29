Дуэйн Уэйд: «Джимми Батлер стал старше. Пробег увеличивается»

Дуэйн Уэйд заявил, что Джимми Батлер должен найти свою роль в команде.

«Джимми Батлер доказывает, что он все еще в ударе. Я думаю, что ему не нужно беспокоиться о критиках.

Роли в команде меняются, и ему нужно найти удобную для себя роль. Сейчас мы наблюдаем, как «Майами » ищет себя, и Джимми должен найти свою роль в команде этого года.

Это уже не та команда, что была в первый год, когда он пришел. Состав другой. Джимми другой, он стал старше. Пробег увеличивается. Но как баскетболист он умнее, чем когда-либо», – сказал трехкратный чемпион НБА в составе «Майами».