Дуэйн Уэйд: «Джимми Батлер стал старше. Пробег увеличивается»
Дуэйн Уэйд заявил, что Джимми Батлер должен найти свою роль в команде.
«Джимми Батлер доказывает, что он все еще в ударе. Я думаю, что ему не нужно беспокоиться о критиках.
Роли в команде меняются, и ему нужно найти удобную для себя роль. Сейчас мы наблюдаем, как «Майами» ищет себя, и Джимми должен найти свою роль в команде этого года.
Это уже не та команда, что была в первый год, когда он пришел. Состав другой. Джимми другой, он стал старше. Пробег увеличивается. Но как баскетболист он умнее, чем когда-либо», – сказал трехкратный чемпион НБА в составе «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
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