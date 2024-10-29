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Джимми Батлер: «Уверен, что Дуэйн Уэйд – не последний, кому «Майами» установит статую»

Джимми Батлер высказался об открытии статуи Дуэйна Уэйда рядом с ареной «Майами».

«Он очень много сделал для этого города. Невероятно, что он первый, кому здесь установили статую. Уверен, что он будет не последним.

Парень подал пример и очень много сделал для этой организации. Он мой брат, я горжусь им», – сказал форвард «Хит».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Уэса Голдберга в соцсети X
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