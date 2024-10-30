«Голден Стэйт» никогда не предлагал Брэндина Подземски «Юте» за Лаури Маркканена
«Уорриорз» не предлагали «Джаз» Брэндина Подземски.
«Голден Стэйт» и «Юта» минувшим летом провели несколько переговоров по поводу возможного обмена Лаури Маркканена, но предложения «Уорриорз» никогда не включали защитника Брэндина Подземски и были ограничены драфт-пиками, сообщает ESPN.com. «Юта» хотела заполучить и Подземски, и пики первого раунда.
Сообщается, что «Юта» отдавала предпочтение Подземски, а не Джонатану Куминге. Куминга имел право на продление контракта в это межсезонье и станет ограниченно свободным агентом в 2025 году. Подземски не имеет права на продление до 2026 года.
Маркканен и «Джаз» в августе договорились о новом пятилетнем контракте на 238 миллионов долларов, что делает его недоступным для обмена в этом сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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