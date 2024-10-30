Эндрю Уиггинс испытывает проблемы со спиной
У Эндрю Уиггинса проблемы со спиной.
Форварда «Голден Стэйт» беспокоит растяжение в нижней части спины.
Из-за травмы канадский форвард пропустил матч с «Новым Орлеаном» (124:106) во вторник.
В 3 встречах нового сезона Эндрю набирает 19,7 очка, 6,7 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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