Эндрю Уиггинс испытывает проблемы со спиной

У Эндрю Уиггинса проблемы со спиной.

Форварда «Голден Стэйт » беспокоит растяжение в нижней части спины.

Из-за травмы канадский форвард пропустил матч с «Новым Орлеаном» (124:106) во вторник.

В 3 встречах нового сезона Эндрю набирает 19,7 очка, 6,7 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.