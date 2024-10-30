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Линди Уотерс о 8 из 13 с игры против «Пеликанс»: «Всегда готов брать на себя»

«Голден Стэйт» взял верх над «Новым Орлеаном» – 124:106.

В составе «Уорриорз» Линди Уотерс набрал 21 очко, 8 подборов и 4 передачи при 8 из 13 с игры.

По словам резервиста «Голден Стэйт», он готов к более важной роли, когда того требуют обстоятельства.

Калифорнийский клуб провел встречу без травмированных Стефена Карри, Эндрю Уиггинса и Де’Энтони Мелтона.

«Всегда готов брать на себя. Я просыпаюсь и готов бросать по кольцу, независимо от того, выйду на площадку или нет», – заявил 27-летний защитник.

Бадди Хилд, когда его спросили о ключевом факторе победы «воинов», сказал: «Линди Уотерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoГолден Стэйт
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoБадди Хилд
logoЛинди Уотерс
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