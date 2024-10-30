Кевин Гарнетт о Паоло Банкеро: «Он впечатлил меня еще в юном возрасте. Сказал ему, что он лютый мазафакер»
Кевин Гарнетт поделился мнением о Паоло Банкеро.
Форвард «Орландо» в матче с «Индианой» в понедельник набрал 50 очков.
«Паоло должен делать следующий шаг. Шаг к выходу на уровень MVP, бро.
Мне он очень нравится. У него огромный потенциал для роста, он может прибавить во многих аспектах. Приходит на ум сравнение с Джейсоном Тейтумом. Тот тоже с виду тихий, но внутри есть нечто такое, внутри у него кроется спортивная злость.
Паоло впечатлил меня еще в юном возрасте. На одном турнире я подошел и сказал ему, что он лютый мазафакер, что он должен доминировать. Доминировать!» – считает бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ahnfire Digital
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