Лу Уильямс: «Единственное, чего теперь не хватает Джейсону Тейтуму, это трешток»

Джейсон Тейтум ярко начал новый сезон.

Форвард «Бостона » набирает 33 очка, 6,3 подбора, 6 передач и 1,3 перехвата в среднем в первых трех матчах (3-0).

«Ну теперь-то вам хватает зрелищности? Фанаты, вы говорили, что он скучный. Теперь он дает вам все, чего можно просить. Броски в прыжке, дальние, борьба под кольцом, данки. Единственное, чего ему не хватает, это трешток. Я хочу, чтобы его все достало, и он начал ругаться на площадке. Пусть он станет новым Кевином Гарнеттом .

Все пытались представить его скучной суперзвездой, потому что он играет в правильный баскетбол, мне этого не понять. Он принимает правильные решения и действует эффективно», – высказался Лу Уильямс в эфире шоу Run It Back.