Банкеро первым в сезоне пробил 50 очков. Как?

Паоло Банкеро сегодня набрал рекордные для себя 50 очков в одной встрече.

Таких игр в исполнении игроков родной команды в Орландо не видели уже больше 20 лет.

Молодая звезда «Мэджик» в этом сезоне радует болельщиков исключительным перформансом уже во второй раз, добыв для своей команды очередную победу.

Все главные моменты великой ночи Банкеро.

37 очков Паоло в первой половине

Игра у итальянца пошла с самого старта. Мид-рейнджи, проходы, трехочковые – в первой половине его было не остановить.

Помимо набора очков в первых двух четвертях, Банкеро также отметился 7 подборами, 6 передачами и отличной игрой в обороне. В одном из эпизодов Паоло сначала не позволил Тернеру впечатать данк в открытое кольцо и в ответной атаке на противоположной стороне корта реализовал бросок со средней.

Паоло всю половину смело шел в проходы и уже к концу второй четверти успел 9 раз подойти к штрафной линии. Кто бы из соперников ни пытался его остановить, он выходил победителем любого противостояния.

Саггс в перерыве не мог сдержать улыбки, даря сокоманднику один комплимент за другим и приговаривая, что это «величие, которое происходит прямо на его глазах».

Сам Джейлен также отметился отличной первой половиной, реализовав 5 из 6 трехочковых.

Вместе с Банкеро они набрали 74% очков команды в первых двух четвертях.

Благодаря этому «Орландо» смог уйти на перерыв, имея +12.

3-я четверть за «Индианой»

Коллективными усилиями «Индиана» смогла переломить ход игры и даже вырваться вперед по итогам 3-й двенадцатиминутки, получив +5 перед решающей четвертью.

Самым активным был Паскаль Сиакам, который смог несколько раз самостоятельно разобраться в гуще игроков «Мэджик» и наказывать противника за неслаженные действия в обороне.

Вообще физической борьбы после перерыва стало явно больше: судьи исправно отправляли игроков к штрафной линии (31 попытка за четверть для обеих команд).

«Орландо» было очень тяжело набирать очки, удержаться в игре команде удалось благодаря способности отдельных игроков самостоятельно заработать хотя бы парочку штрафных бросков, а также безупречному выступлению в атаке Мо Вагнера, которому в отсутствие болеющего брата удалось набрать 9 очков (3 из 3 с игры) в 3-й четверти за те 5 минут, что он провел на паркете.

Камбэк «Мэджик»

До середины последней четверти «Орландо» все так же мучился в нападении, но цепкая игра в обороне не дала «Индиане» нарастить какой-либо существенный отрыв.

«Орландо» продолжал давить габаритами , игроки «Мэджик» все так же исправно зарабатывали штрафные (16 в 4-й четверти), пока Паоло вместе с Саггсом снова не включились в игру, организовав победный рывок с помощью Энтони Блэка.

Сначала им удалось коллективно вывести его на свободный бросок из угла, где он своим попаданием сократил отставание от «Пэйсерс» до 2 очков.

Ну, а в конце он и вовсе принес команде победу, когда на трехочковый Халибертона, Блэк смог ответить своим дальним броском, выведя «Мэджик» вперед за 32 секунды до конца встречи.

Все свои 8 очков в этой встрече молодой баскетболист набрал в последние 5:27 минут игрового времени.

Паоло в итоге 50-е очко заработал последним попаданием со штрафного , чем вызвал бурную овацию трибун. Ему не хватило всего одной передачи для исторического трипл-дабла. У него 50 очков, 16 из 26 с игры, 13 подборов, 9 передач, 2 блока и перехват.

Последним игроком, кому удавалось набрать 50 в форме «Орландо», был Трэйси Макгрэйди в марте 2004-го.

Отличный день, чтобы стать фанатом «Мэджик».

Фото: Gettyimages /Rich Storry / Stringer