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Паоло Банкеро о 50-очковом матче: «Довольно быстро понял, что сейчас попрет»

Паоло Банкеро провел лучший матч в карьере.

Форвард повторил рекорд «Орландо» по количеству очков за половину матча, набрав 37 по итогам первых двух четвертей в победной встрече с «Индианой». Он завершил игру с рекордными в карьере 50 очками – 5-й результат в истории «Мэджик».

«Довольно быстро понял, что сейчас попрет.

Сегодня я был в ударе. Чувствовал себя так, будто был один в зале, у себя дома, спокойно работал над своей игрой. Каждый бросок сопровождался ощущением, что мяч попадет в цель. И это хорошее чувство. Не каждая игра будет такой, но я рад, что сегодня она сложилась именно так.

Я устал, вообще без сил. Но это была чертовски крутая игра», – сказал форвард «Мэджик».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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