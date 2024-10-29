Паоло Банкеро о 50-очковом матче: «Довольно быстро понял, что сейчас попрет»
Паоло Банкеро провел лучший матч в карьере.
Форвард повторил рекорд «Орландо» по количеству очков за половину матча, набрав 37 по итогам первых двух четвертей в победной встрече с «Индианой». Он завершил игру с рекордными в карьере 50 очками – 5-й результат в истории «Мэджик».
«Довольно быстро понял, что сейчас попрет.
Сегодня я был в ударе. Чувствовал себя так, будто был один в зале, у себя дома, спокойно работал над своей игрой. Каждый бросок сопровождался ощущением, что мяч попадет в цель. И это хорошее чувство. Не каждая игра будет такой, но я рад, что сегодня она сложилась именно так.
Я устал, вообще без сил. Но это была чертовски крутая игра», – сказал форвард «Мэджик».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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