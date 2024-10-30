Кендрик Перкинс: «У «Бакс» серьезные проблемы. В команде нет химии»

Кендрик Перкинс оценил игру «Милуоки» на старте сезона.

«Бакс» стартовали с результатом 1-3.

«У «Бакс» проблема. У них серьезные проблемы. Два их ведущих баскетболиста, две суперзвезды выходят на площадку и играют хорошо, но команда все равно проигрывает – особенно матч в Бруклине, который они должны были забирать – значит, там нет согласованности. Нет химии.

Я ожидал увидеть нечто большее от скамейки запасных, и речь даже не про игру, но о приветственных жестах, о подбадривании. В раздевалке «Милуоки » происходит что-то, чего я не могу понять. Но я скажу следующую вещь. Они не ценили такого парня, как Патрик Беверли , принимали его как должное. Представьте, что он делал в раздевалке, чтобы сплотить команду в прошлом сезоне», – заявил эксперт ESPN.