Кендрик Перкинс: «У «Бакс» серьезные проблемы. В команде нет химии»
Кендрик Перкинс оценил игру «Милуоки» на старте сезона.
«Бакс» стартовали с результатом 1-3.
«У «Бакс» проблема. У них серьезные проблемы. Два их ведущих баскетболиста, две суперзвезды выходят на площадку и играют хорошо, но команда все равно проигрывает – особенно матч в Бруклине, который они должны были забирать – значит, там нет согласованности. Нет химии.
Я ожидал увидеть нечто большее от скамейки запасных, и речь даже не про игру, но о приветственных жестах, о подбадривании. В раздевалке «Милуоки» происходит что-то, чего я не могу понять. Но я скажу следующую вещь. Они не ценили такого парня, как Патрик Беверли, принимали его как должное. Представьте, что он делал в раздевалке, чтобы сплотить команду в прошлом сезоне», – заявил эксперт ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости