Док Риверс: «Если Трамп такой замечательный, почему 80 миллионов человек проголосовали против него в последний раз, когда он баллотировался?»

Док Риверс критически отозвался о Дональде Трампе.

Главный тренер «Бакс» во время пресс-конференции прокомментировал предвыборный митинг кандидата в президенты США, который состоялся в воскресенье на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

«Сегодня я включу Попа (главный тренер «Сперс» недавно назвал Трампа «жалким», «маленьким нытиком» и «сломленным человеком» – Спортс). Он был прав. Все, что он сказал, знаете ли. Мое мнение таково, что эти выборы действительно важны. Если вы видели митинг в «Мэдисон Сквер Гарден»... они это серьезно?

Считаю очень важным просто голосовать. Я внимательно слежу и буду следить за всей этой ситуацией. Но, черт возьми. Я говорю людям, если этот парень такой замечательный, почему 80 миллионов человек проголосовали против него в последний раз, когда он баллотировался? Я не знаю. Я не понимаю. Не понимаю. Но мы должны что-то сделать с... то, что мы видели, было ужасно.

Если вы чернокожий мужчина или женщина, или мулат, латиноамериканец или пуэрториканец – они прошлись по всем, понимаете? И это ужасно», – считает главный тренер «Бакс».